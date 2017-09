Newton: Kaepernick-Behandlung "unfair"

MLB Yankees @ Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Marlins @ Braves MLB Twins @ Royals MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State NCAA Division I FBS Pittsburgh @ Penn State NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State NFL RedZone -

Colin Kaepernick ist auch weiterhin auf Teamsuche - der Quarterback hat aufgrund seines offenen Protests im Vorjahr wohl bei mehreren Teams einen schwierigen Stand. Jetzt meldete sich Panthers-QB Cam Newton dazu zu Wort.

"Ich denke wirklich, dass es unfair ist", erklärte Newton am Dienstag auf der Panthers-Pressekonferenz mit Blick auf die Tatsache, dass Kaepernick zum Saisonstart noch ohne Team ist. "In meinen Augen ist Kaepernick absolut besser als einige aktuelle Starting-Quarterbacks in dieser Liga. Er sollte ohne Frage bei einem Team im Kader stehen, da gibt es keine Frage. Das ist meine Meinung. Er ist gut genug, um ein Starting-Quarterback zu sein."

Kurz davor hatte sich Broncos-Pass-Rusher Von Miller im Gespräch mit dem NFL Network bereits öffentlich für Kaepernick ausgesprochen. Er würde es "zu 100 Prozent" begrüßen, würde Denver Kaepernick verpflichten: "Ich würde ihn mit offenen Armen empfangen. Ich denke, er kann in jedes Team in dieser Liga passen. Er ist ohne frage besser als einige der Quarterbacks in der NFL."

Seahawks-Geschäftsführer John Schneider hatte zudem schon Anfang August Berichte, wonach Kaepernicks Fokus nicht mehr vollständig auf Football liege, ins Reich der Fabeln verwiesen. "Er will spielen, da gibt es überhaupt keine Frage", erklärte Schneider beim NFL Network. "Er ist ein wirklich netter Mann und hat seine Gedanken, er hat seinen Plan. Ich glaube das ist eines dieser Dinge, wo es darum geht, zur richtigen Zeit das richtige Team zu finden - und ich bin mir sicher, dass er das finden wird."