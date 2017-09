Falcons-Star Beasley fällt aus

MLB Cubs @ Rays MLB Mets @ Marlins MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Marlins MLB Dodgers @ Phillies MLB Twins @ Tigers NFL Rams @ 49ers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Marlins @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds NFL RedZone -

Die Atlanta Falcons müssen in den nächsten Spielen auf Linebacker Vic Beasley verzichten. Der 25-Jährige zog sich im Sunday Night Game gegen die Green Bay Packers eine Oberschenkelverletzung zu und wird voraussichtlich einen Monat ausfallen.

"Wir werden hier kein Zeitfenster setzen", erklärte Falcons-Head-Coach Dan Quinn im Rahmen einer Pressekonferenz am Montag. "Er wird in jedem Fall das nächste Spiel verpassen und darüber hinaus müssen wir uns ansehen, wie es weiter geht."

Beasley konnte nach seiner Verletzung beim 34:23-Sieg gegen die Packers das Spielfeld zwar aus eigener Kraft verlassen, doch machte er seine Enttäuschung an der Seitenlinie sichtlich bemerkbar. Erster Nachrücker ist laut Quinn Erstrundenpick Takkarist McKinley, allerdings steht man auch hinsichtlich einer Rückkehr mit Dwight Freeney in Kontakt.

Beasley ist amtierender Spitzenreiter in der Kategorie Sacks. In der abgelaufenen Spielzeit sammelte er 15,5. In der neuen Saison sammelte Beasley bereits wieder zwei Sacks und zwei Quarterback-Hits sowie einen Forced Fumble.