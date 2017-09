Nach Vikings-Cut: Cardinals holen Boone

MLB Yankees @ Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Marlins @ Braves MLB Twins @ Royals MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State NCAA Division I FBS Pittsburgh @ Penn State NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State NFL RedZone -

Die Arizona Cardinals haben kurz vor dem Start der Regular Season noch einmal in ihre Offensive Line investiert: Die Cards verpflichteten am Dienstag den etwas überraschend in Minnesota entlassenen Guard Alex Boone.

Wie das Team verkündete, unterschreibt Boone für ein Jahr in der Wüste. Der 30-Jährige wird dadurch mit Guard-Kollege Mike Iupati wiedervereint, mit dem er bereits in San Francisco zusammengespielt hat. Boone wird sich zunächst aber gegen Evan Boehm durchsetzen müssen, um sich den Startplatz zu verdienen, sollte aber gut in das Scheme der Cardinals passen.

Unter anderem Probleme mit dem Scheme haben wohl auch zur Entlassung in Minnesota geführt - nur ein Jahr, nachdem er einen Vierjahresvertrag über bis zu 26,8 Millionen Dollar bei den Vikings unterschrieben hatte.

Minnesota wollte offenbar eine Reduzierung des Gehaltes für 2017 (6,7 Millionen Dollar) aushandeln, Boone stimmte dem nicht zu. Daraufhin trennten sich die Vikes von dem 30-Jährigen.