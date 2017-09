Kracher in Pittsburgh - wilder Pats-Shootout?

MLB Dodgers @ Nationals NCAA Division I FBS Notre Dame @ Boston College MLB Orioles @ Yankees NCAA Division I FBS Clemson @ Louisville NCAA Division I FBS Ole Miss @ California NFL RedZone -

Week 2 NFL Vikings @ Steelers MLB Orioles @ Yankees MLB Blue Jays @ Twins NFL Packers @ Falcons MLB Red Sox @ Orioles MLB Mets @ Marlins NFL Lions @ Giants MLB Diamondbacks @ Padres MLB Cubs @ Rays MLB Twins @ Yankees MLB Mets @ Marlins MLB Dodgers @ Phillies MLB Twins @ Tigers NFL Rams @ 49ers MLB Yankees @ Blue Jays MLB Marlins @ Diamondbacks MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds NFL RedZone -

Week 3 MLB Yankees @ Blue Jays MLB Red Sox @ Reds NFL Raiders @ Redskins MLB Royals @ Yankees NFL Cowboys @ Cardinals MLB Cubs @ Cardinals MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins NFL Bears @ Packers MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs

Week 2, everybody! Die New England Patriots und die New Orleans Saints könnten sich einen Shootout liefern, während Pittsburgh die Vikings empfängt. Die Browns müssen nach Baltimore, Arizona zu den Colts und Jacksonville empfängt Tennessee. Später gibt's den Kracher zwischen den Broncos und den Dallas Cowboys, für Miami und die Buccaneers geht die Saison jetzt erst los. Auch in diesem Jahr gibt es an jedem Sonntag die RedZone-Konferenz live auf DAZN zu sehen, genau wie die Primetime-Spiele. Darüber hinaus wird das NFL-Programm auf DAZN um ein weiteres Einzelspiel am Sonntag erweitert.

Cincinnati Bengals (0-2) - Houston Texans (1-1) 9:13 (0:3, 6:7, 3:0, 0:3) BOXSCORE

Analyse: Desolate Bengals mit historischer Pleite

Tampa Bay Buccaneers (0-0) - Chicago Bears (0-1) (So., 19 Uhr)

Endlich geht die Saison auch für die Bucs los! Tampas Auftakt gegen Miami musste wegen Hurrikan Irma verschoben werden, so dass die Buccaneers erst jetzt in die Saison einsteigen. Das bedeutet, dass wir auch jetzt erst einen ernsthaften Blick auf die neue Bucs-Offense erhalten. Ganz besonders spannend dabei: Können sich DeSean Jackson und Mike Evans so gut ergänzen wie es auf dem Papier aussieht? Und sehen wir mit Cameron Brate und O.J. Howard auch mehr 2-Tight-End-Sets?

Letztlich aber - dieses Thema zieht sich schon jetzt durch fast die gesamte NFL - kommt es auf die Offensive Line an. Hier ruhen in der ansonsten stark besetzten Offense um Jameis Winston die größten Fragezeichen, und da wartet im ersten Spiel direkt ein ordentlicher Test. Auch für das Run Game, in dem der gesperrte Doug Martin fehlen wird.

Chicago zeigte in der Preseason genau wie in Week 1, dass die Front Seven tatsächlich stark besetzt ist und es ist den Bears ohne Frage zuzutrauen, dass sie die mutmaßlichen Schwachstellen in Tampas Line ausnutzen können. Dann stünde Jameis Winston häufig unter Druck - und die Gefahr auf Fehler des nur zu risikofreudigen Quarterbacks steigt deutlich an.

Auf der anderen Seite des Balls darf man mit Spannung erwarten, wie die Bucs-Front mit Chicagos Offensive Line, und vor allem dem Zentrum der Line, fertig wird. Den Bears gehen zwar nach der Verletzung von Kevin White endgültig die Receiver aus, dafür haben sie in der Windy City eine neue aufregende Waffe: Tarik Cohen hatte ein spektakuläres Debüt und man darf fest davon ausgehen, dass es mehr 2-RB-Sets geben wird - mit Cohen als ernsthafter Waffe im Passing Game.

Pittsburgh Steelers (1-0) - Minnesota Vikings (1-0) (So., 19 Uhr live auf DAZN)

Wer hätte vor zwei Wochen gedacht, dass von diesen beiden Teams die Vikings mit der großartigen Offense-Performance in das direkte Duell gehen würden? Minnesotas Offense um einen bärenstarken Sam Bradford glänzte gegen die Saints, die Line wirkte deutlich verbessert und erlaubte Bradford Downfield-Pässe, während Dalvin Cook direkt den alten Debüt-Yard-Rekord von Adrian Peterson egalisierte. Auch das Receiver-Duo Diggs/Thielen hatte einen tollen Einstand, Sam Bradford wird trotz Knieproblemen Berichten zufolge spielen können.

Insofern wird es spannend sein zu sehen, wie die Steelers darauf reagieren. Pittsburghs Rookie T.J. Watt hatte seinerseits ein glänzendes Debüt, kann Pittsburgh auch Bradford unter Druck setzen? Zumindest in der Run-Defense sollten die Steelers mehr Antworten parat haben als die Saints.

Gleichzeitig offenbarten die Steelers beim Auftaktsieg über Cleveland ihrerseits noch Probleme in der Offense. Das Run Game funktionierte weitestgehend noch überhaupt nicht und letztlich war es einer großartigen Leistung von Antonio Brown zu verdanken, dass es zum Auftakt keine überraschende Pleite setzte.

Gegen die starke Vikings-Front werden die Steelers erst zeigen müssen, dass sie ihr Run Game aufziehen können. Vor allem spannend aber das Duell zwischen Brown und Xavier Rhodes. Minnesotas Top-Cornerback hat in der Vorsaison lediglich 0,94 Yards pro Coverage-Snap zugelassen, mit dem wendigen, explosiven Brown wartet ein schwerer Test. Es könnte das entscheidende Matchup werden, ein ähnlich dominanter Auftritt wie gegen Cleveland sollten Steelers-Fans von ihrem Star-Receiver jedenfalls nicht erwarten.

New Orleans Saints (0-1) - New England Patriots (0-1) (So., 19 Uhr)

Es ist das Duell der Enttäuschten aus Week 1, und beide müssen vor allem auf die eigene Defense schauen. Die Patriots ließen gegen die Chiefs die meisten Yards und Punkte in einem Spiel überhaupt in der Belichick-Ära zu, vor allem die Front Seven wirkte mitunter überfordert. Die Saints deuteten gegen Minnesota zumindest den Willen an, über das eigene Run Game zu kommen - vor allem Alvin Kamara und Mark Ingram sollten die Pats-Defense bei Outside-Runs testen.

Das wird für die Patriots umso gefährlicher, da Dont'a Hightower (Knie) ausfällt. Hightower ist in der Run-Defense der Patriots ein essentieller Baustein, ohne ihn ist es durchaus vorstellbar, dass die Saints über das Run Game das Spiel dominieren können.

Umgekehrt offenbarte New Orleans in der Secondary erneut große Lücken, in Kombination mit einem durchwachsenen Pass-Rush konnte Sam Bradford so zum Downfield-Passer avancieren. Gibt es gegen die Patriots eine ähnliche Vorstellung, könnte es Punkte regnen: Trotz eines insgesamt frustrierenden Debüts hatte Brady mehrere perfekte lange Pässe in seinem Repertoire. Hier bestätigten sich die Berichte aus der Saisonvorbereitung, wonach um Neuzugang Brandin Cooks herum mehr vertikale Pässe Einzug erhalten sollen.

Mehr Belege dafür: Brady offenbarte im Opener mit 0,5 Sekunden längerer Zeit vor dem Pass als der eigene Schnitt sowie 14 Yards pro Target (ligaweit Rang 1) definitiv Downfield-Elemente.

Weniger Sorgen bereitete den Pats im Opener das Run Game. Mike Gillislee hat sich schnell als würdiger Nachfolger für LeGarrette Blount erwiesen, dahinter kam wie erwartet die Running-Back-Armada mit geteilter Arbeit zum Einsatz.

Ein Problem bekommen die Pats durch den Ausfall von Danny Amendola. Der Receiver schlägt sich neben einer Gehirnerschütterung auch mit Knieproblemen herum, ohne Amendola gehen New England langsam aber sicher die verlässlichen Optionen für die so elementare Slot-Rolle aus. Rex Burkhead wird hier bereits als mögliche Alternative gehandelt.

Kansas City Chiefs (1-0) - Philadelphia Eagles (1-0) (So., 19 Uhr)

Zwischen Saints vs. Patriots, Broncos vs. Cowboys, Steelers vs. Vikings und Falcons vs. Packers geht diese Partie fast ein wenig unter - sollte sie aber nicht. Die Chiefs haben beim beeindruckenden Auftaktsieg in New England hingelegt einen großartigen defensiven Game Plan genau wie offensiv jede Menge Kreativität an den Tag gelegt, während Eagles-Quarterback Carson Wentz eine (zumindest über weite Strecken) beeindruckende Partie gegen Washington bot.

Auf beide Teams warten jetzt ganz andere Tests. Die Chiefs, gegen die Patriots noch komplett dominant mit dem eigenen Run Game, bekommen es jetzt mit einer absoluten Top-Front zu tun. Kareem Hunt und Co. steht eine ungleich schwierigere Prüfung bevor.

Die schwere Verletzung von Safety Eric Berry überschattete den Auftaktsieg für Kansas City, ohne den Anführer in der Secondary müssen sich die Chiefs unter anderem für Tight Ends in Manndeckung etwas anderes überlegen. Zwischen Cornerback Marcus Peters und Eagles-Top-Receiver Alshon Jeffery sollte sich ein spannendes, potentiell mitentscheidendes Matchup anbahnen.

Auch die Eagles müssen derweil einen Ausfall in der Secondary hinnehmen: Der jüngst erst aus Buffalo verpflichtete Cornerback Ronald Darby wird mit einer Knöchelverletzung mehrere Wochen lang fehlen. Damit ist die Secondary erneut wacklig unterwegs, Tyreek Hill und Travis Kelce sollten hier für Probleme sorgen.

Und Wentz? Philly vertraute ihm in Week 1 beim Deep-Play-Action-Game - können die Eagles das auch gegen Peters und Co. aufziehen?

Jacksonville Jaguars (1-0) - Tennessee Titans (0-1) (So., 19 Uhr)

Nach dem defensiv spektakulären Auftaktsieg in Houston haben die Jaguars schon in Week 2 eine riesige Chance: Jacksonville könnte die Saison mit zwei Siegen starten - und gleichzeitig Division-Konkurrent Tennessee auf 0-2 abstürzen lassen.

Wie könnte das funktionieren? Im Prinzip mit einem ähnlichen Ansatz wie in Week 1: Die Front Seven muss erneut dominieren und so Tennessees Run Game eindämmen, so dass Blake Bortles offensiv seinerseits auf das Run Game vertrauen kann und möglichst wenige Pässe werfen muss.

Das Problem bei dieser Formel: Die Titans-O-Line ist um ein Vielfaches stärker als die der Texans, und so ruht hier das Schlüssselduell für diese Partie. Kann Tennessee über DeMarco Murray und Derrick Henry sein Run Game aufziehen? Spannend wird auch das Matchup der Titans-Receiver mit Jacksonvilles Cornerbacks, das Passspiel um Marcus Mariota wird in jedem Fall deutlich präziser agieren müssen als noch gegen die Raiders. Allerdings steht hinter dem Einsatz von Jags-Cornerback Jalen Ramsey noch ein Fragezeichen.

Umgekehrt wird die Aufgabe für Leonard Fournette nicht wirklich einfacher. Kein anderer Running Back hatte in Week 1 prozentual häufiger acht oder mehr Verteidiger in der Box als der Jags-Rookie (57,7 Prozent seiner Carries). Die schwere Verletzung von Allen Robinson sollte die Jags hier noch eindimensionaler machen.

Seite 1: Pittsburgh empfängt die Vikes, Saints vs. Patriots, Eagles in KC

Seite 2: Miami in L.A., Raiders vs. Jets, Cardinals in Indy

Seite 3: Seahawks zuhause, Rams vs. Redskins, Mega-Kracher in Denver