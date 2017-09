Eine Antwort auf die Identitätsfrage?

MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs NFL Saints -

Dolphins NFL Steelers @ Ravens NFL RedZone -

Week 4 MLB Astros @ Red Sox MLB Tigers @ Twins NFL Giants @ Buccaneers (Delayed) NFL Colts @ Seahawks NFL Redskins @ Chiefs NHL Blues @ Penguins NBA Timberwolves -

Warriors NFL Patriots @ Buccaneers NHL Golden Knights @ Stars NBA Warriors -

Timberwolves NFL RedZone -

Week 5 NFL Chiefs @ Texans NFL Vikings @ Bears NFL Eagles @ Panthers

Als sich die Kalender-Planer der NFL über die Ansetzung des Sunday Night Games in Week 4 Gedanken gemacht hatten, hatten sie wohl anderes im Sinne als zwei Mannschaften, die nach drei Woche ihre einzigen Saisonsiege in Zitterpartien einfahren konnten. Und dies gegen Teams, die noch größere Probleme haben als die Seattle Seahawks (1-2) und die Indianapolis Colts (1-2) selbst. Doch für beide Teams könnte das Aufeinandertreffen ein entscheidendes Sprungbrett für den weiteren Saisonverlauf sein. Das Spiel gibt es in der Nacht auf Montag live auf DAZN zu sehen.

Während die Erwartungen der Colts bereits vor der Saison durch das Bekanntwerden der andauernden Abstinenz von Andrew Luck einen starken Dämpfer erhalten haben, so sind die Sorgenfalten auf Seiten der Seahawks erst im Verlauf der Saisonanfangsphase wirklich groß geworden. Ein Offensiv-Feuerwerk darf man deshalb wohl nicht erwarten, dafür aber ein überraschend enges Spiel.

Die Colts feierten am vergangenen Wochenende ihren ersten Saisonerfolg, auch wenn es nur die Cleveland Browns waren. Jacoby Brissett scheint sich nach einem Monat langsam mit dem neuen Playbook zurechtzufinden und eine Chemie mit den Mitspielern zu entwickeln. "Brissett hat in der kurzen Zeit einen großartigen Job geleistet. Das neue System und die Terminologie zu lernen, ist hart", sagte Head Coach Chuck Pagano zuletzt über seinen Quarterback, der gegen Cleveland für zwei Rushing-Scores lief.

Auf der anderen Seite haben die Seahawks in Tennessee ihre zweite Saisonniederlage erfahren, bei der sich plötzlich Fragen ob der eigenen Identität auftun. 33 Punkte ließ die einst als elitär bezeichnete Defense zu und rangiert auf dem 23. Platz in Sachen Total Defense. "Wir haben mehrfach schwere Fehler begangenen die unser teuer gekostet haben", erklärte Pete Carroll nach der Pleite in Nashville. "Gute Running Backs waren in der Lage Kapital daraus zu schlagen und dies zu maximieren."

Seattle Seahawks: Ein Meer von Problemen

Nach den Pleiten gegen die Packers und Titans sowie einem Zittersieg gegen die 49ers stechen allerdings in erster Linie die Probleme in der Offensive Line heraus. Diese nimmt laut Football Outsiders den 24. Platz im Run-Blocking und einen zugegebenermaßen überraschenden 14. Platz in der Adjusted-Sack-Rate ein. Weniger Grund zum Augenreiben sind die 42,3 Prozent von Wilsons Dropbacks, bei denen er Pressure hat. Der schlechteste Wert der Liga.

Die Personalrotation hat bei Oday Aboushi begonnen, der als Right Guard für Mark Glowinski in die Line rückt. Zumindest ein kleiner Hoffnungsschimmer für ein Running Game, das noch überhaupt nicht in die Saison gefunden hat. Gegen eine Top-Ten-Rushing-Defense soll einmal mehr Rookie Chris Carson in die Bresche springen.

Doch die Magie scheint in den letzten Jahren irgendwo auf der Strecke geblieben. Bei Erinnerungen an die Explosivität, die effektiven Read Options und Percy Harvin in der Slot aus der 2012-14er Seahawks-Offense läuft so manchem Seahawks-Fan das Wasser im Munde zusammen. Doch aus der High-Speed-Offense sind eine Hand voll Zauberstücke von Wilson geworden, die Seattle über das Feld befördern sollen. So machen acht Pässe von über 20 Yards und ein 29-Yard-Scramble Wilsons 30 Prozent der Seahawks-Offense aus.

In der Defense macht der Run-Stop weiterhin sehr große Probleme. Der 75-Yard-Touchdown von DeMarco Murray war der längste zugelassene Run in der Ära von Carroll. Die 195 erlaubten Rushing-Yards waren der höchste erlaubte Wert seit 2013. Uncharakteristisch sind außerdem sieben Offside-Penalties, zwei Neutral Zone Infractions und zwei Fouls wegen 12 Men on the Field in drei Spielen. Als weniger uncharakteristisch ist der Hang zu Roughness Fouls zu bezeichnen. Nicht wahr Mr. Sherman?

Wo liegt die Chance der Indianapolis Colts?

Für Indianapolis gilt es auf der defensiven Seite schwierige Entscheidungen zu treffen. Attackiert man die Seahawks-O-Line zentral und hofft, dass Outside-Linebacker John Simon, Jabaal Sheard sowie eine alles andere als sattelfeste Secondary die Ecken verteidigen können? Oder attackiert man von außen und setzt auf die dezent verbesserte Interior Defense? Die Limitierung von Wilsons Beweglichkeit ist jedenfalls essenziell.

Auf der offensiven Seite muss man auf die Entwicklung von Jacoby Brissett hoffen. Dieser hat im dünn besetzten Receiving Corps zumindest mit T.Y. Hilton im Browns-Game einen dankbaren Abnehmer gefunden. Hilton könnte gerade für Underneath-Routen ein wichtiger Faktor sein. Bekommen die Colts Yards after Catch zustande so könnte die Offense einen Rythmus finden.

Verzichten müssen die Colts neben Luck auf Marlon Mack, Chester Rogers und Ryan Kelly im offensiven Bereich. Defensiv fehlen Anthony Walker und Quincy Wilson. Fragezeichen stehen hinter dem Einsatz von Matthias Farley und Chris Milton.

Die Seahawks werden voraussichtlich auf C.J. Prosise verzichten müssen. Doug Baldwin und Corner Neiko Thorpe gelten als fraglich.

Playoffs trotz 0-3-Start - Mission Possible? © getty 1/16 Für einige Teams ging der Saisonstart mit einer Bilanz von 0-3 ordentlich in die Hose. Sind die Playoffs dennoch möglich? SPOX zeigt, welche Teams die Aufholjagd geschafft haben. © getty 2/16 Erwartete Probleme gab es zu Beginn für die Cleveland Browns. Ohne First-Overall-Pick Myles Garrett gab es zum Auftakt eine knappe Niederlage gegen die Steelers. Auch bei den Colts hätte es beinahe zum Sieg gereicht © getty 3/16 Überraschender kam der schwache Auftkat der Cincinnati Bengals. Mit großen O-Line-Problemen produzierte die Offense zu Beginn überhaupt nicht. Nach dem Offensive-Coordinator-Wechsel hätte es in Week 3 beinahe zum Sieg gegen die Packers gereicht © getty 4/16 Nach dem Umzug gab es für die Los Angeles Chargers Enttäuschung in vielerlei Hinsicht. Das Übergangsstadion mit 27.000 Zuschauern Fassungsvermögen wird nicht ausverkauft. Die ersten zwei Spiele verlor man aufgrund zweier vergebener Last-Minute-Kicks © getty 5/16 Die große Enttäuschung des Saisonstarts sind die New York Giants. Auch hier ist die Offensive Line das Sorgenkind schlechthin. Gegen die Eagles meldete sich zumindest im vierten Viertel Odell Beckham zurück. Das Potenzial ist zweifelsohne vorhanden © getty 6/16 Die San Francisco 49ers lernen gerade noch die Offense vom neuen Head Coach Kyle Shanahan. Zuletzt gab es zwei Niederlagen in One Possession Games. Den Rams unterlag man in einem wilden Shootout, doch in der NFC West scheint alles möglich © getty 7/16 Die New York Jets hatten 1981 einen grauenvollen Start erlebt. Mit 100 zugelassenen Punkten und 431,3 zugelassenen Yards pro Spiel war man das mit Abstand schlechteste Team der Liga nach drei Spielen © getty 8/16 In den darauffolgenden 13 Spielen jedoch stabilisierte sich die Defense und forcierte 33 Turnover. Es reichte für eine 10-5-1-Bilanz und somit einen Wild-Card-Spot. Im Wild-Card-Game musste sich Gang Green gegen die Buffalo Bills geschlagen geben (27:31) © getty 9/16 Die Tampa Bay Buccaneers profitierten in der Saison 1982 vom Spielerstreik. Die reguläre Saison wurde auf neun Spiele getrimmt und die Playoffs auf ein 16-Team-Turnier ausgeweitet. Die Bucs beendeten die Saison nach schwachem Start mit 5-4 © getty 10/16 Dies langte für Platz sieben in der NFC. Eine Positionierung, die normalerweise nicht für die Playoffs ausreicht. In der ersten Runde des Super-Bowl-Tounaments mussten sich die Bucs trotz mehrmaliger Führung den Dallas Cowboys geschlagen geben © getty 11/16 Falls sich eines der fünf 0-3-Teams eine weitere Pleite leistet, so gibt es zumindest noch einen Hoffnungsschimmer. Die 92er Chargers starteten nämlich mit vier Nieten, nur um anschließend elf der letzten zwölf Spiele und die AFC West zu gewinnen © getty 12/16 In der Wild-Card-Runde gelang daraufhin sogar ein 17:0-Sieg gegen Kansas City. Ein Spiel, das über 39 Minuten auf seinen ersten Punkt warten ließ. In der Divisional Round erzielte man bei den Miami Dolphins allerdings selbst keinen einzigen Punkt © getty 13/16 Die Detroit Lions machten ihren Start 1995 dank eines ganz besonderen Receiver-Duos wett. Herman Moore (123) und Brett Perriman (108) waren nämlich die ersten Teamkollegen der NFL-Geschichte, die jeweils über 100 Receptions in einer Saison sammelten © getty 14/16 Nach der 10-6-Saison wurde Barry Sanders in der Wild Card Runde gegen die Philadelphia Eagles allerdings bei 40 Yards gehalten. Lions-Quarterback Scott Mitchell wurde außerdem gleich sechsmal intercepted. Der Shootout endete 37:58 zu Ungunsten Detroits © getty 15/16 19 Jahre ist die letzte 0-3-Rallye für die Playoffs her. Auf den Schultern der Doug-Flutie-Rückkehr konnten die 98er Buffalo Bills sieben der letzten zehn Spiele gewinnen. Flutie hatte zuvor seit 1989 kein NFL-Spiel mehr bestritten © getty 16/16 In der Wild-Card-Runde trafen die Bills auf Dan Marino und die Miami Dolphins. Zwar legte Wide Receiver Eric Moulds mit 240 Receiving Yards einen neuen Postseason-Rekord auf, doch nach fünf Bills-Turnovern behielten Marinos Dolphins die Oberhand (17:24)

Seahawks vs. Colts - Preview im Kurzformat:

Seattle Seahawks (1-2) - Indianapolis Colts (1-2) (Mo., 2.25 Uhr live auf DAZN)

Russell Wilson legte im Spiel gegen die Titans Karrierebestwerte auf. 373 Yards und vier Touchdowns gab es für Wilson erstmals. Doug Baldwin belegt den geteilten sechsten Platz in Receptions mit 20 für 212 Yards.

Wilson und Marshawn Lynch liefen im letzten Spiel der beiden Teams (2013) jeweils für sage und schreibe 102 Yards. Die Colts behielten dennoch die Oberhand mit 34:28.

Wilson läuft über seine Karriere durchschnittlich siebenmal und erzielt dabei 33 Yards Raumgewinn pro Spiel. Die Colts gaben in Woche 3 gegen DeShone Kizer 44 Yards und einen Touchdown bei sieben Carries ab.

Nur zwei Teams haben mehr Rushing-Yards erlaubt als die Seahawks (146). Niemand gewährt derart viele Yards pro Laufversuch (5,3) und nur fünf Teams haben mehr als viermal Runs von über 20 Yards zugelassen.

Frank Gore lief in seiner Karriere bei den 49ers in 18 Spielen gegen die Seahawks für 1.421 Yards. In zwei Spielen lief er für über 200 Yards und in weiteren zweien für über 100.

Ein derart erfolgreiches Spiel scheint allerdings auch gegen die schwächelnde Seahawks-Front fraglich. Die Colts sind laut Football Outsiders Letzter in Adjusted Line Yards (2,83). Vor der Line of Scrimmage werden sie bei 30 Prozent der Runs gestoppt. Ligaweit Platz 28.

Letzter in Adjusted Line Yards (2,83). Vor der Line of Scrimmage werden sie bei 30 Prozent der Runs gestoppt. Ligaweit Platz 28. Zuletzt ging es für Indinanapolis allerdings auch gegen Platz acht (Cardinals) und Platz sechs (Browns) in der Kategorie Run-Defense. Ein funktionierendes Running Game könnte für Brissett die Umsetzung des Gameplans weitaus erleichtern.

Das SPOX-NFL-Tippspiel, Week 4: