Lynch, Packers-Kracher und Debütantenball

NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State NCAA Division I FBS Pittsburgh @ Penn State NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State NFL RedZone -

Week 1 NFL Raiders @ Titans MLB Marlins @ Braves MLB Yankees @ Rangers NFL Giants @ Cowboys NFL Saints @ Vikings MLB Mariners @ Rangers MLB Rockies @ Diamondbacks NFL Chargers @ Broncos MLB Marlins @ Phillies MLB Yankees @ Rays MLB Yankees @ Rays MLB Marlins @ Phillies MLB Athletics @ Red Sox MLB Blue Jays @ Twins NFL Texans @ Bengals MLB Cardinals @ Cubs MLB Blue Jays @ Twins MLB Dodgers @ Nationals NCAA Division I FBS Clemson @ Louisville MLB Orioles @ Yankees NCAA Division I FBS Miami @ Florida St. NCAA Division I FBS Ole Miss @ California NFL RedZone -

Week 2 MLB Orioles @ Yankees MLB Blue Jays @ Twins NFL Packers @ Falcons MLB Red Sox @ Orioles NFL Lions @ Giants MLB Diamondbacks @ Padres MLB Twins @ Yankees MLB Yankees @ Blue Jays

Mit dem ersten Sonntag der Saison läuft die NFL endgültig auf Hochtouren - und der hat spannende Spiele parat: So treffen die Browns um Rookie-QB DeShone Kizer auf die Steelers und deren hochgradig besetzte Offense, während es in Houston emotional wird. Die Titans empfangen Oakland und Marshawn Lynch, in Green Bay kommt es zum Kracher gegen die Seahawks. Auch in diesem Jahr gibt es an jedem Sonntag die RedZone-Konferenz live auf DAZN zu sehen, genau wie die Primetime-Spiele. Darüber hinaus wird das NFL-Programm auf DAZN um ein weiteres Einzelspiel am Sonntag erweitert.

New England Patriots (0-1) - Kansas City Chiefs (1-0) 27:42 (7:7, 10:7, 10:7, 0:21) BOXSCORE

Auftakt-Hammer! KC zerlegt die Patriots - hier geht's zur Analyse

Cleveland Browns (0-0) - Pittsburgh Steelers (0-0) (So., 19 Uhr)

Eines der faszinierendsten Spiele in Week 1 - und das aus mehreren Gründen: Aufseiten der Browns schaut alles auf DeShone Kizer, der Rookie-Quarterback hat sich über die vergangenen Wochen den Starter-Platz redlich verdient und wird hinter einer der potentiell besten Lines der NFL sein Regular-Season-Debüt geben. Es ist der Anfang des Evaluierungsprozesses für Cleveland, das idealerweise in rund vier Monaten weiß, ob Kizer der Quarterback der Zukunft sein kann.

Mit Pittsburghs Defense, die gerade noch mit J.J. Wilcox und Joe Haden verstärkt wurde, wartet aber ein schwieriger Test: Die Steelers haben eine sehr athletische Front um Heyward, Hargrave, Tuitt, Shazier und Rookie T.J. Watt und sollten sich insgesamt in der Secondary deutlich verbessert präsentieren.

Clevelands Receiving-Corps bringt ohnehin große Fragezeichen mit, gegen Pittsburgh wartet nicht unbedingt ein einfaches Matchup. Es ist davon auszugehen, dass die Browns ohnehin stark auf das Run Game um Isaiah Crowell setzen, um Kizer zu entlasten - in diesem Spiel und in der Saison generell.

Doch auch mit Blick auf Pittsburghs Offense ist der Saisonstart hochinteressant. Endlich werden Fans die volle Offense um Roethlisberger, Bell, Bryant und Brown bewundern dürfen, all das in Kombination mit ebenfalls einer absoluten Top-Line. Clevelands Defense wird unter Greg Williams überaus aggressiv agieren, der Ausfall von Myles Garrett aber tut fraglos weh. Haben die Browns hier genug, um der Steelers-Offense konstante Probleme zu bereiten?

Detroit Lions (0-0) - Arizona Cardinals (0-0) (So., 19 Uhr)

Die Einschätzungen vor Week 1 sind immer vage und meist sehr subjektiv - dieses Spiel ist dabei keine Ausnahme, ganz im Gegenteil. Los geht's mit Detroit: Ameer Abdullah ist endlich fit, doch kann er jetzt tatsächlich der Running Back werden, den Detroit so dringend braucht? Und welche Rolle spielt hier genau wie im Passing Game der Ausfall von Left Tackle Taylor Decker, der durch Greg Robinson ersetzt wird?

Defensiv muss man bei den Lions ähnliche Fragen wie in der vergangenen Saison stellen. Die Secondary hat einige gute Bausteine, der Pass-Rush aber ist ein großes Fragezeichen und ruht nach der Verletzung von Kerry Hyder fast komplett auf den Schultern von Ziggy Ansah. Auch die Linebacker um Rookie Jarrad Davis bleiben ein Fragezeichen, das deutete sich in der Preseason an.

Insbesondere der letzte Punkt ist keine gute Voraussetzung für ein Spiel gegen Arizona, das Linebacker mit David Johnson und Larry Fitzgerald im Passing Game vielseitig attackieren kann. Die Cardinals-Offense allerdings bringt ihre ganz eigenen Themen mit: Wie präsentiert sich die Offensive Line nach einigen Umstellungen (D.J. Humphries auf die linke, Jared Veldheer auf die rechte Seite sowie früher oder später der neu verpflichtete Alex Boone in der Startformation), kann sie Carson Palmer mehr Zeit verschaffen? Umso mehr eine Frage, da Mike Iupati auszufallen droht.

Stichwort Palmer: Arizonas Quarterback hat seine Saisonvorbereitung umgestellt, nachdem er im Vorjahr über den Sommer viel zu viel geworfen hatte. Palmers zweite Saisonhälfte war tatsächlich deutlich besser als die erste, welchen Carson Palmer sehen wir also 2017?

Und dann wäre da noch die Defense: Die Cardinals dürfen direkt gegen eine gute Line und gegen einen guten Running Back zeigen, dass sie die Abgänge von Calais Campbell und Tony Jefferson in der Run-Defense auffangen können. Darüber hinaus sollte die Defense um den wieder voll genesenen Tyrann Mathieu sowie die Rookies Haason Reddick und Budda Baker nochmals komplexer und schwerer ausrechenbar sein. Reddick wird wohl direkt viele Snaps sehen, da Linebacker Deone Bucannon noch ausfällt.

Houston Texans (0-0) - Jacksonville Jaguars (0-0) (So., 19 Uhr)

Keine Frage: Es ist das mit weitem Abstand emotionalste Spiel in Week 1! Trotz der schlimmen Flut-Katastrophe in Houston werden die Texans ihren Opener zuhause austragen, und bei einem kann man sich sicher sein: Dieses Stadion wird vor Emotionen nur so überkochen.

Taktisch sollte die Texans-Defense das mitnehmen und auf den Platz übertragen können. Jacksonville hat in der Offensive Line riesige Baustellen und trifft auf die mutmaßlich beste Defensive Line in der NFL, in der J.J. Watt, Jadeveon Clowney und Whitney Mercilus Quarterback Blake Bortles und auch Leonard Fournette - der wieder fit ist - einen sehr langen Nachmittag bescheren werden. Bortles muss dabei zudem auf den in der Preseason überzeugenden Rookie-Receiver Dede Westbrook verzichten.

Das Problem bei alledem für Houston: die Voraussetzungen sind umgekehrt nahezu identisch. Auch Houstons Offensive Line, in der mit Left Tackle Duane Brown der mit Abstand wichtigste Spieler noch immer im Streik ist, kommt mit großen Problemen in die Saison und Tom Savage muss erst einmal zeigen, dass er ein fähiger Starter ist.

Jacksonvilles Front mit Neuzugang Calais Campbell sollte ebenfalls zu den besten in der NFL gehören und das gilt insbesondere auch für die Secondary um Jalen Ramsey und A.J. Bouye. Es ist schwer vorstellbar, dass die Texans-Receiver hier viele Duelle gewinnen und das nicht nur, weil mit Will Fuller der Deep-Threat dieser Offense ausfällt. So dürften Braxton Miller und Bruce Ellington viele Snaps sehen.

Tennessee Titans (0-0) - Oakland Raiders (0-0) (So., 19 Uhr live auf DAZN)

Die beiden heißen Picks in der AFC für viele Experten direkt im ersten Duell - es wird somit auch für beide eine Standortbestimmung. Das gilt unter anderem für eine Raiders-Defense die enorme Fragezeichen mitbringt: Oakland ist im Linebacker-Corps und teilweise auch in der Front, außerhalb von Khalil Mack natürlich, alarmierend dünn besetzt, während die Secondary ebenfalls mehrere potentielle Schwachstellen mitbringt.

Vor allem aber auf die Front wartet ein sehr hartes Stück Arbeit. Die Titans haben eine der besten Lines in der NFL sowie eines der aggressivsten Run Games, in dem Derrick Henry mehr Snaps sehen könnte. Hier könnte Tennessee das Spiel dominieren, während das mit Corey Davis, Taywan Taylor und Eric Decker runderneuerte Receiving-Corps den Titans mehr offensive Vielfalt geben sollte.

Die beste Chance für die Raiders liegt ganz eindeutig im eigenen Passing Game. Oakland verfügt mit Amari Cooper, Michael Crabtree und Neuzugang Jared Cook über drei Top-Optionen sowie dahinter einer guten Kadertiefe - und die Titans müssen erst beweisen, dass die Investitionen in die eigene Secondary auch tatsächlich auf dem Platz Früchte tragen.

Mit großer Spannung erwartet wird natürlich das Comeback von Marshawn Lynch. So anfällig Tennessees Secondary womöglich noch sein mag - in der Run-Defense lagen die Probleme in der Vorsaison nicht. Oaklands Line gehört ihrerseits zur Liga-Elite und so könnten sich für Lynch im Vergleich zu seinen letzten Jahren in Seattle trotz eines guten Gegners einige Lücken bieten.

Seite 1: Browns vs. Steelers, Arizona in Detroit, Emotionen in Houston, Lynch-Comeback

Seite 2: Bengals-Fragezeichen gegen Baltimore, Eagles in Washington, Bills vs. Jets

Seite 3: Colts ohne Luck, 49ers vs. Carolina und die Seahawks in Green Bay