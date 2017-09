Nächstes Opfer für die Raiders-Offense?

NCAA Division I FBS Texas A&M -

Das Sunday Night Game in Week 3 kommt aus der Hauptstadt: Die Washington Redskins empfangen die brandheißen Oakland Raiders und stehen insbesondere defensiv vor einer großen Herausforderung. Denn Oaklands Offense läuft bereits auf mehreren Zylindern glänzend - setzt sich das im dritten Saisonspiel fort? Das Spiel gibt es in der Nacht von Sonntag auf Montag (2.30 Uhr) live auf DAZN zu sehen!

Die Prognosen vor der Saison waren relativ klar: Die Oakland Raiders dürften defensiv noch das eine oder andere Problem an den Tag legen - offensiv aber sollten die Raiders nicht nur in möglichen Shootouts mit jedem Team mithalten können. Und nach zwei Wochen, die in vielen Spielen auffällig defensiv geprägt waren, lässt sich tatsächlich festhalten: Die Raiders-Offense ist schon zum Saisonstart mehr als brandheiß.

Die Sample Size ist selbstredend noch klein, somit sollten alle statistischen Werte mit Vorsicht genossen werden. Dennoch lesen sich die ersten Zahlen gut: Oaklands 8,2 Yards pro Pass bedeuten den fünften Platz, nur die Broncos und die Lions (je 6) haben bisher mehr Passing-Touchdowns erzielt als Carr und Co. (5). Darüber hinaus stehen die Raiders mit 5,2 Yards pro Run auf dem ligaweit zweiten Platz.

Dabei sticht unter anderem die Kombination aus Lynch und der Offensive Line heraus: Die Raiders haben mehr Outside-Zone-Runs in ihr Repertoire aufgenommen, Lynch glänzt dahinter mit seinen aus besten Seattle-Tagen bekannten Runs durch Tackles.

Laut Pro Football Focus wurde er nur bei 50 Prozent seiner Carries bei erstem Kontakt getackelt, der beste Wert aller Running Backs 2017 und auch über die letzten Jahre zu diesem Zeitpunkt in der Saison betrachtet ein Spitzenwert. Im ersten Spiel gegen Tennessee etwa holte er bei 88 Prozent seiner Runs noch mindestens ein zusätzliches Yard nach erstem Gegnerkontakt raus.

Die Raiders: Carr, Crabtree, Cooper und Co.

Und die guten Kombinationen findet man auch im bisher äußerst produktiven Passing Game. So profitiert Carr von einer glänzenden Pass-Protection - gleichzeitig hat über die ersten beiden Wochen kein Quarterback den Ball im Schnitt schneller geworfen als Carr (durchschnittlich 1,97 Sekunden nach dem Snap).

Carrs Spiel ist dabei von Präzision geprägt. Mit 2,77 Touchdown-Pässen pro Interception rangiert er seit seinem NFL-Debüt 2014 auf dem sechsten Platz, umgekehrt bedeuten seine 7,43 Air Yards pro Pass den 27. Platz. Carr geht Risiken nur wenn nötig ein, hat vor allem in der vergangenen Saison aber gezeigt, dass er in dem Fall auch dazu bereit ist.

Und dann wäre da noch das Receiving-Corps. Die Raiders haben mit Amari Cooper und Michael Crabtree eines der besten Wide-Receiver-Duos in der NFL sowie zwei sehr gute Route Runner. Crabtree hat - während Amari Cooper seine Drop-Probleme im ersten Spiel zeigte - nach zwei Spielen nur einen fangbaren Pass nicht gefangen (12/13, 163 YDS, 3 TD). Selbst den in der Offseason für das Return Game verpflichteten Cordarrelle Patterson bindet Oakland in die Offense ein, wenn auch primär im Run Game (4 ATT, 62 YDS, TD). Er kann noch eine Art X-Faktor für die Offense werden.

"Wir haben jede Menge Talent, die Verantwortlichen und Coaches haben da großartige Arbeit geleistet", brachte es Carr unter der Woche auf den Punkt. "Aber natürlich bedeutet das nichts, wenn wir das nicht auch aufs Feld übertragen. Das ist für mich der coolste Part: Die Jungs sind in den Meetings aufmerksam und bereit, Dinge zu lernen. Wenn wir dann auf dem Platz stehen, spielen wir mit voller Geschwindigkeit."

Washington: Fortschritte im Run Game

Die Qualitäten in Oaklands Offense und vor allem die von Carr selbst sind selbstverständlich auch den Redskins nicht verborgen geblieben. "Er ist großartig. Er ist ein großartiger Spieler, hat die Offense toll im Griff. Er gibt seinen Receivern Bälle, die sie fangen können", lobte Skins-Coach Jay Gruden Carr im Vorfeld: "Ich bin von seiner Ruhe in der Pocket beeindruckt sowie davon, wie er das Spiel kontrolliert."

Während bei der eigenen Offense zumindest im Passspiel - Josh Doctson und Jordan Reed bei 100 Prozent wären eine nette Abwechslung - noch einiges an Sand im Getriebe ist, sah das Run Game beim Sieg gegen die Rams am Sonntag deutlich verbessert aus: Die Offensive Line dominierte hier die Rams-Front, 229 Rushing-Yards standen am Ende zu Buche. Dabei sorgten die Skins für die vielleicht beeindruckendste Statistik des ganzen Spieltags: 179 dieser 229 Rushing-Yards kamen vor (!) Gegnerkontakt zustande.

Oaklands größte Schwäche dürfte die Run-Defense und dabei vor allem die Linebacker sein (ähnlich wie bei den Rams), nach zwei Spielen stehen die Raiders bei 4,8 Yards pro gegnerischem Run. Zwar spielt Safety Karl Joseph bislang eine gute Saison, genau wie Rookie Eddie Vanderdoes in der D-Line. Abgesehen von Vanderdoes und natürlich Khalil Mack fehlen den Raiders aber echte Säulen in der Front. Umso beeindruckender war der Auftritt gegen die Titans in Week 1, perspektivisch betrachtet aber wohl eher ein Ausreißer nach oben als die Norm.

Das Spiel über den Run zu diktieren und so gleichzeitig Oaklands andernfalls nur schwer kontrollierbare Offense an der Seitenlinie zu halten dürfte die bevorzugte Vorgehensweise für Washington am Sonntagabend sein.

Fantasy Football: Starts und Sits für Week 3 © getty 1/25 So langsam entwickelt sich eine Tendenz in den Fantasy-Football-Ligen. Damit sich diese aber auch in die richtige Richtung entwickelt gibt es bei SPOX den Überblick über die Starts und Sits in Week 3 © getty 2/25 Quarterbacks, STARTS: Derek Carr, Raiders (@Redskins): Oooh die Raiders sind Scoring-Maschinen und bekommen es in Washington mit einem günstigen Matchup zu tun. Die Redskins haben bislang 538 Yards zugelassen (nur vier Teams weniger) © getty 3/25 Ben Roethlisberger, Steelers (@Bears): Die Steelers stehen mit zwei Siegen da und stehen vor einer angenehmen Aufgabe im Soldier Field. Die Bears haben Probleme den Pass zu verteidigen. Die drei großen B`s dürfen sich austoben © getty 4/25 Dak Prescott, Cowboys (@Cardinals): Wow, welch ein Dämpfer war das für die Boyz in Week 2 Denver?! Zeit einiges an Frust abzulassen. Da kommen die angeschlagenen Cardinals gerade recht © getty 5/25 Quarterbacks, SITS: Carson Wentz, Eagles (vs Giants): Ein toller Start für Carson Wentz und die Eagles bis zu diesem Punkt. Gegen die Defense der Giants wird es allerdings sehr schwer. Die Giganten sind kein gutes Matchup für den Second-Year-QB © getty 6/25 Marcus Mariota, Titans (vs Seahawks): Ein weiterer SIT für Mariota aus der SPOX-Redaktion. Gegen die Defense der Seahawks steht ein maues Spiel für Offense-Fanatiker an © getty 7/25 Sam Bradford, Vikings (vs Buccaneers): Die ungewisse Gesundheitssituation ist ein großer Risikofaktor. Bradfords Rückkehrzeitpunkt ist noch nicht geklärt und deshalb sollte man die Finger von ihm lassen © getty 8/25 Running Backs, STARTS: Jay Ajayi, Dolphins (@Jets): Die Dolphins sind mit einem Zittersieg aus L.A. davongekommen und bekommen es nun mit den Jets zu tun. Mit den Jets! Das freut auch Jay Ajayi. Unbedingt aufstellen! © getty 9/25 Ty Montgomery, Packers (vs Bengals): Die Run-Defense der Bengals klappt bislang gar nicht. 162,5 Yards pro Spiel ließ man in den ersten beiden Wochen zu. Dies wird auch Ty Montgomery nutzen © getty 10/25 Carlos Hyde, 49ers (vs Rams): Das Passing-Game der Niners existiert bislang noch gar nicht. Hoyer übergibt den Ball lieber in die Hände von Carlos Hyde. Dies sollte auch gegen die Run-anfällig Rams-D so aussehen © getty 11/25 Running Back, SITS: LeSean McCoy, Bills (vs Broncos): Die Bills bekommen es in Week 3 mit den brandheißen Broncos zu tun. Die verbesserte Run-D hielt Ezekiel Elliott bei acht Yards. Und Shady? © getty 12/25 C.J. Anderson, Broncos (@Bills): Auf dem Boden werden allerdings auch die Broncos selbst Schwierigkeiten haben. Die Bills lassen bislang nur 2,7 Yards pro Laufversuch zu. Nur die Bucs verzeichnen einen besseren Wert © getty 13/25 Isiah Crowell, Browns (@Colts): Die Colts sahen in Week 2 bereits weitaus besser aus als noch in L.A.. Die Run-D wird auch die Cleveland Browns vor große Probleme stellen. Crowell wenn möglich lieber draußen lassen © getty 14/25 Wide Receivers, STARTS: Kelvin Benjamin, Panthers (vs Saints): Die Panthers stehen mit wenig Produktion bei 2-0. Nun allerdings geht es gegen die Saints damit obligatorisch gegen eine sehr schwache Secondary. Kelvin Benjamin sollte dies zu nutzen wissen © getty 15/25 Amari Cooper, Raiders (@Redskins): Carr + Cooper = Erfolg. Diese Rezeptur wird auch in Washington funktionieren. Der Wideout wird in Week 3 gut performen! © getty 16/25 Marvin Jones Jr., Lions (vs Falcons): Marvin Jones steht bei zwei Touchdowns in zwei Spielen. Die Falcons spielen ohne Beasley im Pass Rush. Jones ist eine sehr gute Option für Week 3! © getty 17/25 Wide Receivers, SITS: Sammy Watkins, Rams (@49ers): Week 2 war für Watkins durchaus positiv. Gegen San Francis allerdings wird es wohl wieder eine magere Ausbeute geben. San Francis zerstört den Pass © getty 18/25 Jeremy Maclin, Ravens (@Jaguars, London Game): Zwei Touchdowns in zwei Spielen gab es für den neuen Wideout der Ravens bislang. Gegen A.J. Bouye und Jalen Ramsey wird es allerdings ganz schwer. Auf Maclin sollte man in Week 3 verzichten © getty 19/25 Randall Cobb, Packers (vs Bengals): Cobb verletzte sich in Week 2 an der Schulter und ist für Week 3 fraglich. Die Pass-Defense der Bengals stimmt außerdem bislang als eines von wenigen Gliedern im Team © getty 20/25 Tight End, STARTS: Austin Hooper, Falcons (@Lions): Die Lions lassen viele Yards gegen Tight Ends zu. Zuletzt konnte Giants-Rookie Evan Engram scoren. Hooper stellt eine gute Option dar © getty 21/25 Cameron Brate, Buccaneers (@Vikings): Die Bucs-Wideouts bekommen es gegen die Vikings mit einer tollen Secondary zu tun. Winston wird in Brate eines seiner Lieblings-Targets der letzten Saison suchen © getty 22/25 Tight End, SITS: Delanie Walker (@Seahawks): Keine Frage, das wird ein schwieriges Spiel für die Titans-Offense. Dies gilt auch für Delanie Walker. Gegen die Seahawks-Defense macht die Nominierung wenig Sinn © getty 23/25 Martellus Bennett, Packers (vs Bengals): Die Bengals haben bislang insgesamt 19 Yards von gegnerischen Tight End zugelassen. Von Bennett sollte man in dieser Woche lieber die Finger lassen © getty 24/25 Sleeper: Chris Carson, Seahawks (@Titans): Die Seahawks könnten ihr RB-Problem gelöst haben. Rookie Carson ist in Week 2 für 93 Yards gelaufen. Gut möglich, dass er sich sehr schnell endgültig gegen Rawls durchsetzt © getty 25/25 Brandon Coleman, Saints (@Panthers): Brees suchte Coleman zuletzt vermehrt. Gegen die Patritos gab es sechs Catches bei sechs Targets für 82 Yards und einen Touchdown. Vor der Snead-Rückkehr in Week 4 ist Coleman für Brees ein absolutes Red-Zone-Target

Redskins vs. Raiders - Preview im Kurzformat

Washington Redskins (1-1) - Oakland Raiders (2-0) (Mo., 2.30 Uhr live auf DAZN)

Washingtons Offense ist bislang alles andere als furchteinflößend - das gilt vor allem im Passing Game. Hier fanden über die Offseason die meisten Veränderungen statt, in der Folge stehen die Redskins nach zwei Spielen bei nur 6,3 Yards pro Pass. Lediglich fünf Teams haben weniger.

Eine schlechte "Ergänzung" dazu sind die Probleme in der eigenen Secondary: Washington lässt bisher 8,7 Yards pro Pass zu. Das liegt allerdings nicht an Josh Norman: Der Cornerback lässt eine Catch Rate von 36,4 Prozent zu, der zweitniedrigste Wert aller Cornerbacks, die mindestens zehn Targets gesehen haben.

Dazu kommen noch Verletzungssorgen: Running Back Rob Kelley (Rippen), Tight End Jordan Reed (Rippen) und Linebacker Mason Foster (Schulter) gehörten zu den Spielern, die unter der Woche nur eingeschränkt trainieren konnten.

Das größte Fragezeichen aufseiten der Raiders steht wohl hinter dem Einsatz von Cornerback Sean Smith (Nackenverletzung), Gareon Conley (Schienbein), Amari Cooper (Knie), Jared Cook (Schulter) und DeAndre Washington (Oberschenkel) können voraussichtlich spielen.

Immerhin: Washingtons Run-Defense überzeugt bisher, und das auf allen Ebenen der Defense. Nur 3,4 Yards pro gegnerischem Run, bislang haben die Redskins keinen Run von mehr als 18 Yards erlaubt.

Mit einem Sieg am Sonntag würde Carr die eigene NFL-Sieg-Bilanz auf 50 Prozent hochschrauben - Carr hatte seine ersten zehn Spiele als Quarterback der Raiders verloren. "Wenn man seine Karriere 0-10 startet, endet das meist nicht gut. Aber ich bin froh, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Dieses erste Jahr war für alle hart. Dass wir seitdem einige Spiele gewinnen konnten ist eine gute Sache", erklärte er selbst im Vorfeld.

Die Ausbeute der Raiders-Offense gegen die Jets war in jedem Fall bemerkenswert: Sechs Touchdowns und nur drei Punts bei zehn Drives.

Das SPOX-NFL-Tippspiel, Week 2: