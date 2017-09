Garrett erleidet Syndesmoseriss

MLB Marlins @ Braves MLB Twins @ Royals MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State NCAA Division I FBS Pittsburgh @ Penn State NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State NFL RedZone -

Hiobsbotschaft für die Cleveland Browns. Defensive End Myles Garrett wird den Saisonstart mit einem Syndesmoseriss verpassen. Das ergab eine MRT am Donnerstag.

Der Pass Rusher hatte sich am Mittwoch im Training am Sprunggelenk verletzt, nachdem ihm ein Teamkollege aufs Bein gestiegen war. Die Browns gaben die Verletzung in einem kurzen Statement auf ihrer Homepage bekannt, nannten aber keine weiteren Details.

Die einzige zusätzliche Angabe des Teams besagte, dass der Status von Garrett "in ein paar Wochen" aktualisiert werde.

In der Regel beträgt die Ausfallzeit nach einem Syndesmoseriss ca. vier bis sechs Wochen. Stand jetzt wird Garrett die Zeit im aktiven Kader aussitzen und nicht auf die Injured Reserve List gesetzt werden.

Garrett war der erste Pick insgesamt im Draft 2016 und spielte zuvor auf dem College für Texas A&M.