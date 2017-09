Nzeocha bekommt neue Chance

MLB Cubs @ Cardinals NFL Cowboys @ Cardinals MLB Rays @ Yankees MLB Cubs @ Cardinals MLB Rays @ Yankees MLB Blue Jays @ Red Sox MLB Rays @ Yankees MLB Braves @ Marlins NFL Bears @ Packers MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs NCAA Division I FBS USC @ Washington State MLB Blue Jays @ Yankees MLB Reds @ Cubs NCAA Division I FBS Clemson @ Virginia Tech NFL Saints -

Dolphins NFL RedZone -

Week 4 MLB Astros @ Red Sox MLB Tigers @ Twins NFL Colts @ Seahawks NFL Redskins @ Chiefs NBA Timberwolves -

Warriors NFL Patriots @ Buccaneers NBA Warriors -

Timberwolves NFL Chiefs @ Texans

Der deutsche NFL-Spieler Mark Nzeocha hat eine neue Heimat. Nachdem der 27-Jährige zuletzt im Practice Squad der Dallas Cowboys unterkommen musste, wurde er nun von den San Francisco 49ers verpflichtet.



Die Niners gaben am Montag bekannt, dass Nzeocha bei ihnen einen Einjahresvertrag unterschrieben hat. Dafür wurde Defensive Lineman Tank Carradine auf die Injured Reserve List gesetzt.

Nzeocha war 2015 von den Cowboys in der siebten Runde gedraftet worden und war in den letzten zwei Jahren in acht NFL-Spielen zum Einsatz gekommen.

Am 3. September hatten ihn die Cowboys entlassen, zwei Tage später dann für die teameigene Practice Squad verpflichtet. Der Linebacker bekommt bei den Niners, die bislang alle drei Saisonspiele verloren haben, die Nummer 46.