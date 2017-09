Endlich auf Augenhöhe?

MLB Dodgers @ Nationals NCAA Division I FBS Notre Dame @ Boston College MLB Orioles @ Yankees NCAA Division I FBS Clemson @ Louisville NCAA Division I FBS Ole Miss @ California NFL RedZone -

Das Topspiel der Woche steigt in einem würdigen Rahmen: Die Atlanta Falcons eröffnen ihr brandneues Mercedes-Benz Stadion und fordern dabei die Green Bay Packers (Mo., 2.25 Uhr live auf DAZN). Diese kommen allerdings nicht in Feierlaune, sondern mit der Erinnerung an eine brutale Niederlage im vergangenen NFC Championship Game. Seitdem hat sich jedoch einiges verändert.

Acht Spiele in Serie konnten die Green Bay Packers zwischen November 2016 und Januar 2017 gewinnen, mittels einer beeindruckenden Leistungssteigerung in der zweiten Saisonhälfte führte Aaron Rodgers sein Team bis ins NFC Championship Game. In der Postseason setzte man sich in hart umkämpften Duellen gegen die defensivstarken New York Giants und die vor Euphorie nur so strotzenden Dallas Cowboys durch.

Das resultierende Lazarett war in Atlanta dann allerdings zu groß. Die Defensive wies insbesondere in der Secondary zu viele Fragezeichen auf und der Gegner war schlichtweg zu stark. Matt Ryan und die Firepower der Falcons zermürbten die Packers nach allen Regeln der Kunst. Bereits zur Pause führte das Team von Head Coach Dan Quinn mit 24 Punkten.

Ryan und Julio Jones nutzten jegliche Schwächen des Gegners, jede Lücke die sich aufbot. Der spätere MVP zerlegte Green Bay mit 392 Passing-Yards (271 davon alleine in der ersten Hälfte) und vier Touchdowns sowie einem Rushing-Score. Jones fing neun Pässe für 180 Yards und zwei Touchdowns. Erbarmungslos legten die Falcons am Ende des Tages 493 Yards und 44 Punkte auf. Es war eine Show der besten Offense in der NFL, welcher auch Rodgers nicht genug entgegensetzen konnte.

Packers-Defense mit neuem Gesicht

Derjenige, der Jones an jenem Abend als Cornerback Nummer Eins verteidigen sollte, war LaDarius Gunter. Ein ungedrafteter Free Agent, der aufgrund von Verletzungen in die schwierige Rolle aufrückte. Nur acht Monate später wurde Gunter von den Packers entlassen, das war am vergangenen Dienstag. Es ist ein Sinnbild dafür, wie sich die Situation um Green Bays Defense verändert hat. Zum Besseren.

Die Aktivitäten in der Offseason scheinen sich bereits bemerkbar zu machen. Mit Davon House wurde ein Free Agent als Starter ins Boot geholt und Damarious Randall sowie Quinten Rollins kehrten von ihren Verletzungen zurück. Bereits in Week 1 konnte man gegen die Seattle Seahawks einen ersten Eindruck von dem erahnen, was in Green Bay gerne zur Tagesordnung gehören könnte.

Denn neben dem offensiven Output von Aaron Rodgers, der bei 28 Completions von 42 Passversuchen und einen Touchdown-Pass auf Jordy Nelson vor allem in der zweiten Halbzeit heiß lief, bot gerade die defensive Seite des Balles Grund zur Freude. Lineman Mike Daniels, dessen starke Leistung von einer Statline um 1,5 Sacks und einem Forced Fumble unterstrichen wurde, war selbstverständlich der auffallendste Spieler des Verbundes. Besonders interessant war allerdings eine bislang selten gesehen Defensive-Formation.

Burnett in Atlanta wieder auf Linebacker?

In einer ungewohnten 4-3-Formation mit Kentrell Brice neben Ha Ha Clinton-Dix auf Safety wurden Russell Wilson (14 von 27 erfolgreiche Pässe) und eine zugegebenermaßen stark limitierte Offensive Line bei 158 Yards gehalten. Safety Morgan Burnett stellte sich häufig als Inside Linebacker in der Nickel-Formation auf. Probleme in der Run-Defense gab es deshalb aber keine.

Diese Formation, in der die Packers viel mehr auf Schnelligkeit als auf Größe setzen, könnte auch am Sonntag bei einer viel schwierigeren Aufgabe vermehrt zum Einsatz kommen - auch gegen die Running Backs im Passing Game.

Im Gegensatz zu den limitierten offensiven Möglichkeiten der Seahawks warten nun jedoch knapp 5.000 Passing-Yards von Matt Ryan, das viertbeste Passer-Rating aller Zeiten und 540 Punkte eines Teams, das sich im vergangenen Jahr auf Platz acht der ewigen Scoring-Liste platziert hat.

"Wir werden einfach das tun, was nötig ist, um ihre Offense zu bremsen", so Cornerback Randall vor seinem Matchup mit einem der Top-Drei-Receiver. "Sie haben mehr als nur Julio. Sie haben mehrere großartige Spieler."

Der Falcons-Motor stottert noch

Die Falcons selbst hatten in der Vorwoche in Chicago allerdings noch ungewohnte Probleme in der Offense. Während Ryan zwar 321 Yards auflegte, einer davon für einen 88-Yard-Touchdown von Tight End Austin Hooper, funktionierte das Running Game nicht wie gewünscht und bestätigte somit den Eindruck aus der Preseason.

Das erfolgreichste Running Play ging nicht über sieben Yards hinaus. Im Fokus dabei stand die Offensive Line um Wes Schweitzer, der von Chicagos Defensive End Akiem Hicks mehrmals abgekocht wurde. Keine guten Voraussetzungen angesichts des nun anstehenden Match-Ups mit Green Bays Daniels.

"Wir geraten nicht in Panik. Es geht darum, Woche um Woche besser zu werden", erklärte Ryan nach dem 23:17-Erfolg über die Bears, die mit der Chance auf einen Last-Minute-Sieg bei 4th and Goal hauptsächlich am eigenen Nervenkostüm scheiterten. "Die guten Teams in denen ich bisher gespielt habe, haben sich im Laufe des Jahres verbessert. Die Erfahrung aus dem ersten Spiel wird uns gut tun."

Fantasy Football: Starts und Sits für Week 2 © getty 1/25 Week 2 der Regular Season steht an und damit die Frage: Wen sollte ich aufstellen und wen lieber nicht? SPOX gibt den Überblick und ordnet vor allem auch mögliche Wackelkandidaten für die Fantasy-Manager ein © getty 2/25 Quarterbacks, STARTS: Tom Brady, Patriots (@Saints): Enttäuschender Auftakt der Pats-Offense - man darf mit einem deutlichen Comeback rechnen. Die Saints-Defense zeigte in der Secondary altbekannte Lücken, die Pats werden über den Pass dominieren © getty 3/25 Russell Wilson, Seahawks (vs. 49ers): Week 1 war auch bei Wilson ernüchternd, insbesondere aufgrund der desolaten Line. Die bekommt es jetzt mit einer guten Niners-Front zu tun - doch Wilson sollte die Lücken in der Secondary mehrfach nutzen können © getty 4/25 Trevor Siemian, Broncos (vs. Cowboys): Eine der großen Positiv-Überraschungen in Week 1: Siemian beeindruckte mit Pocket-Movement und Verhalten gegen Pressure, gegen die Cowboys-Defense sollte er eher leichteres Spiel haben als gegen L.A. © getty 5/25 Quarterbacks, SITS: Dak Prescott, Cowboys (@Broncos): Prescott hatte einen guten Auftakt, statistisch aber winkt in Week 2 wenig Vielversprechendes. Dallas sollte gegen Denver über den Run kommen, die Broncos-Secondary ist kein gutes Matchup © getty 6/25 Marcus Mariota, Titans (@Jaguars): Jacksonvilles Front war gegen Houston herausragend. Gegen Tennessee wird das deutlich schwieriger, doch die Titans hatten im Passing Game schon mit Oakland ihre liebe Mühe - die Jags-Secondary ist deutlich besser © getty 7/25 Matt Stafford, Lions (@Giants): Toller Auftakt von Stafford gegen Arizona, Week 2 wird jedoch deutlich schwieriger. Die Giants sollten mehr Pressure kreieren und Staffords Waffen besser im Griff haben © getty 8/25 Running Backs, STARTS: Mark Ingram, Saints (vs. Patriots): Es ist schwierig, das Saints-Backfield vorherzusagen. Aber: In Week 1 hatte Ingram vor allem Outside-Runs, hier sind die Pats verwundbar. Peterson kommt wohl wieder eher vereinzelt zum Einsatz © getty 9/25 Christian McCaffrey, Panthers (vs. Bills): 18 Touches (13 Runs, 5 Receptions) in Week 2, und man darf eine Steigerung in Week 2 erwarten. McCaffrey und die Panthers sollten mit Buffalos Linebackern in Coverage keine Probleme haben © getty 10/25 Tarik Cohen, Bears (@Buccaneers): Ja, Jordan Howard ist der Starter in Chicago - doch den Bears gehen nach der White-Verletzung die Receiver aus. Cohen (12 Targets in Week 1) wird im Passspiel eine noch größere Rolle einnehmen © getty 11/25 Running Backs, SITS: Isaiah Crowell, Browns (@Ravens): Die Ravens haben in Week 1 gezeigt, dass sie tatsächlich eine der besten Fronts in der NFL haben. Cleveland wird auf den Run setzen - die Line wackelte gegen Pittsburgh aber noch deutlich © getty 12/25 Rob Kelley, Redskins (@Rams): Das gilt für alle Redskins-Running-Backs. Die Rams-Defense war in Week 1 - wenn auch gegen ein schwaches Colts-Team - sensationell und erhält jetzt noch Aaron Donald zurück © getty 13/25 Carlos Hyde, 49ers (@Seahawks): Einen klaren Starting-Running-Back auf der Bank zu lassen ist nie einfach - in diesem Fall aber die richtige Option. Seattles Front war gegen Green Bay so dominant, wie gedacht und die Niners-O-Line hat noch große Probleme © getty 14/25 Wide Receiver, STARTS: Keenan Allen, Chargers (vs. Dolphins): Allens Auftritt in Denver war ermutigend. Er erinnerte nach langer Verletzungspause an seine früheren starken Autritte, gegen eine schlagbare Dolphins-Secondary wird er zahlreiche Chancen haben © getty 15/25 Terrelle Pryor, Redskins (@Rams): Nach elf Targets in Week 1 sollte Pryor auch in Week 2 Cousins’ präferiertes Target sein. Washington dürfte im Run Game mit der Rams-Front Probleme haben - Pryor aber könnte ein Mismatch für die Secondary sein © getty 16/25 Larry Fitzgerald, Cardinals (@Colts): 13 Targets in Week 1, ohne Johnson wird Arizonas Passspiel noch starker an Fitzgerald gekoppelt sein. Gegen eine ohne Frage verwundbare Colts-Defense könnte Fitz bereits ein Target-Monster sein © getty 17/25 Wide Receiver, SITS: DeAndre Hopkins, Texans (@Bengals): Houstons Line war gegen Jacksonville ein Desaster und wird auch mit der Bengals-Front Probleme haben. Gegen eine erfahrene Defense gibt es Rookie-Fehler von Watson und wenige Chancen für Hopkins © getty 18/25 Alshon Jeffery, Eagles (@Chiefs): Kein sonderlich gutes Matchup für Jeffery: Auf Philadelphias Nummer-1-Receiver wartet Cornerback Marcus Peters, Carson Wentz könnte in Kansas City eher andere Optionen suchen © getty 19/25 T.Y. Hilton, Colts (vs. Cardinals): Ob Brissett oder Tolzien - die Colts erwartet mit Arizonas Defense das zweite unangenehme Matchup. Das gilt auch für T.Y. Hilton, der es mutmaßlich mit Patrick Peterson zu tun bekommt © getty 20/25 Tight Ends, STARTS: Jimmy Graham, Seahawks (vs. 49ers): Mit sieben Targets führte Graham die Seahawks bereits in Green Bay an, das könnte gegen San Francisco fortgesetzt werden. Die müssen zudem auf Linebacker Foster verzichten © getty 21/25 Zach Ertz, Eagles (@Chiefs): So kritisch man Jeffery sehen muss - Ertz könnte in Week 2 zahlreiche Targets sehen. Kansas City muss bekanntermaßen ohne Eric Berry auskommen und sollte somit gegen Tight Ends deutlich verwundbarer sein © getty 22/25 Tight Ends, SITS: Kyle Rudolph, Vikings (@Steelers): Minnesotas Offense erwartet in Pittsburgh ein schwieriger Test - von Rudolph sollte man die Finger lassen. Das Matchup mit den athletischen Steelers-Linebackern ist wenig erfolgsversprechend © getty 23/25 Hunter Henry, Chargers (vs. Dolphins): Komisches Spiel der Chargers in Week 1. Die Tight Ends waren in den Game Plan nahezu überhaupt nicht involviert, und Antonio Gates sah noch mehr Snaps als Henry. Vorsicht ist angesagt © getty 24/25 Sleeper: Andre Ellington, Cardinals (@Colts): Nach dem fatalen Aus von David Johnson ist Arizonas Backfield schwer zu entziffern. Die sicherste Prognose: Ellington sollte im Passing Game eine größere Rolle spielen. Vor allem in PPR-Formaten ein Sleeper © getty 25/25 Bilal Powell, Jets (@Raiders): Auch in Week 2 werden die Jets offensiv nicht allzu viel zustande bringen, am ehesten aber sollte Powell eine Rolle haben. 5 Catches und 7 Runs in Week 1, der 28-Jährige sollte Oaklands Linebackern Probleme bereiten

Falcons-D? "Talentiert, gut gecoacht, diszipliniert"

Während die Packers-Defense für das Duell mit Ryan und Co. weitaus besser gerüstet scheint als noch im Januar, fliegt auch die der Falcons noch immer ein wenig unter dem Rader. Atlanta verbesserte sich bereits in der letzten Spielzeit nach dem neunten Spiel von 28,8 zugelassenen Punkten auf 21.

Der in den Playoffs mit einer Brustmuskelverletzung ausgefallene Desmond Trufant ist wieder zurück und Vic Beasleys Linebacker-Kollegen Deion Jones und De'Vondre Campbell sowie Safety Keanu Neal und Cornerback Brian Poole stellen in ihrer zweiten Saison Gefahren dar, auf die auch Aaron Rodgers achten muss.

"Sie haben eine wirklich gute Defense", so Rodgers. "Sie werden etwas älter und spielen nun für ein weiteres Jahr im selben System. Sie sind talentiert, gut gecoacht und diszipliniert."

Faktor Stadion gegen Faktor Wiedergutmachung

Die Erwartungen an einen Shootout zwischen Ryan und Rodgers sollten vielleicht also etwas zurückgeschraubt werden. Falcons und Packers steht nicht mehr ausschließlich für Offense und Offense. Auch auf der defensiven Seite des Balles wird nun mehr als vernünftig gearbeitet.

Vielleicht kommt es also auf den Faktor Extramotivation an. Doch den sogenannten "Chip" tragen beide Mannschaften auf ihren Schultern. Während die Falcons ihre neue und prachtvolle Festung mit einem Erfolg einweihen wollen, kommen die Packers und Aaron Rodgers lechzend nach Wiedergutmachung. Für einen fantastischen Footballabend ist also alles angerichtet!

Falcons-Schlüssel zum Erfolg

Atlantas Pass-Rush konnte in Woche Eins nur vereinzelt Druck auf Chicagos Quarterback Mike Glennon aufbauen. Um Rodgers und die Packers-Offense allerdings stoppen zu können, darf die Defensive-Line dem zweimaligen MVP keine Zeit in der Pocket schenken, sonst könnte es ungemütlich werden. Und die Offensive Line der Packers hat im ersten Spiel gegen einen absoluten Elite-Pass-Rush einen guten Eindruck hinterlassen.

Das beinhaltet zudem auch die beiden Matchup-Waffen der Packers, Ty Montgomery und Martellus Bennett. Man darf davon ausgehen, dass Green Bay Atlanta mit beiden auf verschiedene Arten attackieren wird, hier könnten Schlüsselduelle für das Spiel insgesamt liegen.

Wie bereits angesprochen funktionierte das Spiel auf dem Boden für die Falcons im ersten Spiel nicht sonderlich gut. Gegen Green Bay darf man sich allerdings auf keinen Fall ausschließlich auf das Passing Game verlassen. Mit Devonta Freeman und Tevin Coleman hat man die nötigen Waffen im Rushing-Department. Die Offensive Line muss hier für Lücken sorgen um bei eigenem Ballbesitz nicht zu ausrechenbar zu sein.

Packers-Schlüssel zum Erfolg