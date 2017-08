Big Ben: Ein letzter Anlauf?

MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs MLB Dodgers @ Padres NCAA Division I FBS Florida State @ Alabama MLB Rays @ White Sox MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Tennessee @ Georgia Tech MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Cubs @ Pirates MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Astros @ Mariners MLB Yankees @ Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Astros @ Mariners MLB Marlins @ Braves MLB Indians @ White Sox MLB Twins @ Royals MLB Brewers @ Cubs MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves MLB Yankees @ Rangers MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Rangers

In der AFC North sind einmal mehr die Pittsburgh Steelers der große Favorit auf den Sieg in der Division. Aber auch die Cincinnati Bengals und die Baltimore Ravens haben Chancen, die Playoffs zu erreichen - vorausgesetzt, alle Perspektivspieler halten, was sie versprechen. Die Cleveland Browns werden die Postseason dagegen wohl noch nicht erreichen. Die SPOX-Preview zur AFC North.

BILANZ 2016: 6-9-1

WICHTIGSTE ZUGÄNGE: LB Kevin Minter, WR John Ross, RB Joe Mixon

WICHTIGSTE ABGÄNGE: OT Andrew Whitworth, OG Kevin Zeitler, RB Rex Burkhead

Darum wird die Saison ein Erfolg: Die Bengals verfügen über eine der besten Receiver-Zusammenstellungen der Liga. Mit genug Zeit in der Pocket kann Andy Dalton unter anderem zwischen A.J. Green, Tyler Boyd, Top-Draft-Pick John Ross sowie Tight End Tyler Eifert als Passempfänger wählen, die sich mit unterschiedlichen Fähigkeiten gut ergänzen.

Auch auf der Position des Running Backs haben die Bengals drei gefährliche Waffen. Mit seiner Dynamik kann Giovani Bernard auch über wenige Snaps viele Yards sammeln, während Jeremy Hill nach seinem folgenschweren Fumble in der Postseason 2015 und wenigen guten Spielen im Vorjahr endlich wieder so richtig durchstarten möchte.

Wirklich beeindruckt sind die Offiziellen der Bengals aber vom blitzschnellen Zweitrunden-Pick Joe Mixon, was auf einen gesunden Konkurrenzkampf um die Nummer-Eins-Position im Backfield hindeutet. Mixon ist der potentiell kompletteste Back, kann als Runner und als Receiver glänzen.

Die agilen Linebacker um Vontaze Burfict, dem allerdings eine Sperre zum Saisonstart droht, und Neuzugang Kevin Minter werden die gegnerischen Offensiven vor knifflige Aufgaben stellen.

Darum wird die Saison ein Misserfolg: Die größte Baustelle bei den Bengals ist ganz klar die Offensive Line. Dass daraus mit Andrew Whitworth (Rams) und Kevin Zeitler (Browns) auch noch die zwei besten Spieler abgegeben wurden, kann eigentlich nur verwundern. Kompensiert wurden die Abgänge nicht wirklich, das Playbook wird eher ein wenig an die schwächelnde O-Line angepasst.

Cedric Ogbuehi, der auf die LT-Position wechselt und dort Whitworth ersetzen soll, Jake Fisher, der nun ein paar Kilos mehr auf die Waage bringt und Ogbuehis RT-Position einnimmt, sowie Andre Smith, der nach einem Jahr bei den Vikings nun als Guard seinen Mann stehen soll, müssen allesamt im Kollektiv überzeugen.

Nur so bekommt Andy Dalton genug Zeit für Big Plays, Dalton benötigt eine saubere Pocket. Russell Bodine und Clint Boling müssen in der Mitte überzeugende Führungspositionen übernehmen, damit diese Experimente Zeit bekommen, sich einzuspielen.

Prognose: Platz 3 in der Division. Die Bengals haben das Zeug, ein Contender um die Playoff-Plätze zu sein. Eine solide Defense und gefährliche Offensivspieler können aber nur dann zum Erfolg führen, wenn sich die mitunter desaströse O-Line aus dem Vorjahr deutlich verbessert. Es wird aber am Ende nur zu Platz 3 in der AFC North reichen.

