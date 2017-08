Seahawks-Boss: Kaepernick will spielen

MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Twins @ Brewers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Indians @ Twins MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Die Seattle Seahawks waren das erste Team, das in der laufenden Offseason deutliches Interesse an Colin Kaepernick zeigte - und die Hawks glauben nach wie vor an die Qualitäten des einstigen Shootingstars.

Weil Kaepernick nach wie vor kein neues Team gefunden hat kursiert vor allem ein Gerücht immer wieder: Der Ex-49ers-Quarterback soll nicht mehr die volle Hingabe für Football an den Tag legen. Eine These, die Seahawks-Geschäftsführer John Schneider so nicht stehen lassen will.

"Er will spielen, da gibt es überhaupt keine Frage", erklärte Schneider beim NFL Network. "Er ist ein wirklich netter Mann und hat seine Gedanken, er hat seinen Plan. Ich glaube das ist eines dieser Dinge, wo es darum geht, zur richtigen Zeit das richtige Team zu finden - und ich bin mir sicher, dass er das finden wird."

Schneider legte noch nach: "Ja, ich glaube, dass er spielen wird. Ich glaube nicht, dass ihn irgendwer zu sich eingeladen hat, aber wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Wir hatten ein großartiges Treffen mit ihm. Ich denke, er wird in dieser Liga spielen." Kaepernick war Anfang Juni in Seattle ein Thema, letztlich entschied sich das Team aber gegen eine Verpflichtung - mit der Begründung, dass man "schon einen Starter hat".

Allerdings gab der Hawks-Boss zu, dass "viele Nebengeräusche mitkommen, wenn er der Backup-Quarterback ist. Aber wenn er um einen Starting-Platz konkurrieren kann, ist das in meinen Augen eine andere Situation. Pete Carroll und ich haben darüber lange gesprochen, wir wollten uns mit ihm zusammensetzen, um genau zu sehen, wo er steht und ob wir uns an ihn wenden können, sollten wir ihn brauchen."