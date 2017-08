Giants zögerlich - verpasst OBJ Week 1?

MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox NFL Chiefs @ Seahawks MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs MLB Braves @ Cubs

Die New York Giants müssen womöglich tatsächlich zum Saisonstart auf Odell Beckham verzichten. Der Star-Receiver hatte sich im Preseason-Spiel gegen Cleveland am Montag am Knöchel verletzt, Coach Ben McAdoo gab sich jetzt bewusst vorsichtig.

"Er wird behandelt. Wir betrachten das jetzt von Tag zu Tag", erklärte McAdoo auf seiner Pressekonferenz am Mittwoch.

Bereits einige Stunden vorher hatte ESPN vermeldet, dass Beckham möglicherweise den Auftakt der Regular Season gegen die Dallas Cowboys verpassen könnte. Eine interne Quelle habe berichtet, es sei denkbar, dass OBJ sogar die ersten beiden Regular-Season-Partien verpassen könnte.

Beckham musste nach einem harten Hit von Browns-Cornerback Briean Boddy-Calhoun den Platz verletzt verlassen und warf seinen Helm dabei frustriert auf den Boden. Ein Video zeigte anschließend, wie er im Tunnel vor der Kabine lag, offensichtlich mit starken Schmerzen.

Der Receiver selbst gab nach dem Spiel zumindest leichte Entwarnung. "Alles ist okay. Das muss man abschütteln", erklärte er bei WFAN Radio. Wie schwerwiegend die Verletzung aber tatsächlich ist, scheint nach wie vor nicht komplett geklärt.