Kreuzbandriss? Pats-Top-Pick droht Saisonaus

MLB Blue Jays @ Cubs MLB Dodgers @ Tigers MLB Mariners @ Rays MLB Diamondbacks @ Twins MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Cubs @ Reds MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres at Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans NFL Bengals @ Redskins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals

Bittere Nachricht für die New England Patriots: Defensive End Derek Rivers - New Englands erster Pick im vergangenen Draft - verpasst aufgrund eines Kreuzbandrisses vermutlich seine komplette Rookie-Saison.

Das berichtet NFL-Network-Insider Ian Rapoport. Demnach soll die Untersuchung ergeben haben, dass sich Rivers einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie eine Verstauchung des Außenbandes im Knie zugezogen habe. Eine zweite Meinung soll noch eingeholt werden, um zu evaluieren, ob eine Operation nötig ist.

Rivers hatte sich im gemeinsamen Training mit den Houston Texans verletzt, der Defensive End kam mit der Empfehlung von 173 Tackles und 37,5 Sacks in vier Spielzeiten für Youngstown State.

Da die Pats keinen Draft-Pick in der ersten oder zweiten Runde hatten, war Rivers in der dritten Runde New Englands Top-Rookie. In Kombination mit dem Rücktritt von Rob Ninkovich könnte sich New England jetzt nochmals nach einem Pass-Rusher für die Rotation umschauen.