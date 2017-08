Wird Cutler der Tannehill-Ersatz?

MLB Live Nationals @ Cubs MLB Yankees @ Indians MLB Dodgers @ Mets MLB Rangers @ Twins NBA Team Africa -

Team World MLB Nationals @ Cubs MLB Dodgers @ Mets MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Yankees @ Indians MLB Marlins @ Braves MLB Rangers @ Twins MLB Dodgers @ Mets MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Orioles @ Angels MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Dodgers MLB Indians @ Twins MLB Diamondbacks @ Astros MLB Reds @ Cubs MLB Braves @ Rockies NFL Buccaneers @ Jaguars

Nach der Verletzung von Quarterback Ryan Tannehill sind die Miami Dolphins auf der Suche nach einem erfahrenen Ersatz. Dabei soll auch Ex-Bears-QB Jay Cutler eine mögliche Option sein.

Laut Armando Salguero vom Miami Herald ist Cutler eine von "zahlreichen erfahrenen Quarterbacks", die von den Dolphins kontaktiert worden sind. ESPN berichtete auch, dass Colin Kaepernick zur Diskussion stand.

Tannehill verletzte sich im Training ohne gegnerische Einwirkung am Knie. Adam Schefter von ESPN berichtete, dass Miami eine Knie-Operation beim QB befürchtet, die dessen Saison beenden könnte.

Cutler war im May 2017 nach elf Jahren in der NFL zurückgetreten. Dabei spielte er für die Denver Broncos und die Chicago Bears. Nach seinem Rücktritt nahm der 34-Jährige sofort einen Job als TV-Experte bei Fox Sports an.