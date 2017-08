Falcons: Jalen Collins wieder gesperrt

MLB Tigers @ Pirates MLB Brewers @ Twins MLB Cardinals @ Royals MLB Orioles @ Angels MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Brewers @ Twins MLB Astros @ White Sox MLB Rangers @ Mets MLB Cubs @ Giants MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Marlins @ Nationals MLB Yankees @ Blue Jays MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Cubs @ Diamondbacks MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Rockies @ Marlins MLB Angels @ Mariners MLB Padres @ Dodgers MLB Rockies @ Marlins MLB Padres @ Dodgers MLB Angels @ Mariners MLB Red Sox @ Yankees MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Mets @ Yankees MLB Giants @ Marlins MLB Reds @ Cubs MLB Giants @ Marlins MLB Orioles @ Mariners MLB Reds @ Cubs MLB White Sox -

Die Atlanta Falcons müssen den Großteil der kommenden Regular Season ohne Jalen Collins bestreiten. Der Cornerback wurde am Sonntagabend zum wiederholten Male von der NFL gesperrt.

Weil er bereits 2016 wegen der Einnahme verbotener Substanzen für vier Spiele gesperrt worden war, kommt das gleiche Vergehen den Cornerback dieses Mal noch teurer zu stehen: Collins wurde von der Liga für die ersten zehn Spiele der kommenden Saison gesperrt und steht den Falcons somit bis zum 21. November nicht zur Verfügung.

Geschäftsführer Thomas Dimitroff erklärte in einem Statement: "Wir sind sehr enttäuscht, dass wir im zweiten Jahr in Folge mit einer Suspendierung von Jalen klar kommen müssen. Das sind die Konsequenzen, wenn man bestimmte Entscheidungen trifft. Wir werden unsere Entscheidung darauf basieren, was in den Augen von Dan (Head Coach Dan Quinn, d. Red.) und mir das Beste für das Team ist."

Collins steigerte sich im Laufe der vergangenen Saison merklich und vertrat den verletzten Desmond Trufant überraschend gut. Jetzt ist Trufant zurück - es gibt bereits Spekulationen, wonach Atlanta Collins infolge des erneuten Vergehens trotz der sportlichen Qualitäten entlassen könnte.