Medien: Neuer Quarterback für Dallas?

MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres at Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs

Die Dallas Cowboys sind mit ihrer Quarterback-Situation offenbar unzufrieden - hinter dem unumstrittenen Starter Dak Prescott mangelt es an Notfall-Optionen. Angeblich soll sich das Team jetzt mit möglichen Alternativen beschäftigen.

Das berichtet das Fort-Worth Star-Telegram. Demnach soll es bei den Personal-Meetings in dieser Woche auch um den Backup-Quarterback gehen, nachdem Kellen Moore bislang in der Preseason wenig für seine Aktien tun konnte.

Gegen die Colts am Samstag hatte Moore nur zehn von 21 Pässen für 131 Yards an den Mitspieler gemacht, darüber hinaus verlor er einen Fumble. Insgesamt steht Moore in der laufenden Preseason bei 30/55, 382 YDS und einem Touchdown sowie einer Interception. Pro Pass kommt er auf nur 6,9 Yards. Somit stand er auch deutlich im Schatten von Nummer-3-Quarterback Cooper Rush.

Team-Besitzer Jerry Jones stellte allerdings auch klar: "Ich bin einfach froh zu sehen, dass Rush seine Chance nutzt. Aber wir wollen nichts überstürzen. Wir haben noch viel Vertrauen in Moore."