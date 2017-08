Hurrikan: Cowboys vs. Texans abgesagt

MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs MLB Red Sox @ Yankees MLB Phillies @ Marlins NCAA Division I FBS Kent State @ Clemson NCAA Division I FBS Akron @ Penn State MLB Red Sox @ Yankees MLB Braves @ Cubs NCAA Division I FBS Michigan -

Florida MLB Dodgers @ Padres NCAA Division I FBS Florida State @ Alabama MLB Rays @ White Sox NCAA Division I FBS West Virginia -

Virginia Tech MLB Red Sox @ Yankees MLB Yankees @ Orioles MLB Cubs @ Pirates MLB Nationals @ Marlins NCAA Division I FBS Tennessee @ Georgia Tech MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Cubs @ Pirates MLB Diamondbacks @ Dodgers MLB Astros @ Mariners MLB Yankees @ Orioles MLB Nationals @ Marlins MLB Astros @ Mariners MLB Marlins @ Braves MLB Indians @ White Sox MLB Twins @ Royals MLB Brewers @ Cubs MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves NCAA Division I FBS Iowa @ Iowa State MLB Tigers @ Blue Jays NCAA Division I FBS Auburn @ Clemson MLB Marlins @ Braves MLB Rays @ Red Sox NCAA Division I FBS Oklahoma @ Ohio State MLB Tigers @ Blue Jays MLB Marlins @ Braves MLB Brewers @ Cubs MLB Yankees @ Rangers NFL Giants @ Cowboys MLB Orioles @ Blue Jays NFL Saints @ Vikings MLB Mariners @ Rangers MLB Rockies @ Diamondbacks MLB Marlins @ Phillies MLB Orioles @ Blue Jays MLB Yankees @ Rays MLB Orioles @ Blue Jays

Die Dallas Cowboys und die Houston Texans werden ihr Duell in Week 4 der Preseason nicht austragen. Wie beide Teams verkündeten, wurde das Spiel aufgrund der riesigen Flut-Katastrophe in Texas und insbesondere in Houston durch Hurrikan Harvey abgesagt.

Zunächst hatte die NFL das Spiel noch von Houston nach Dallas verlegt, wenig später aber folgte die komplette Absage. Die Spieler sollen so die Gelegenheit haben, sich um ihre Familien zu kümmern und vor Ort in Houston nach Möglichkeiten zu helfen.

"Die Houston Texans haben die Entscheidung getroffen, nach Houston zurück zu fahren, nachdem die örtlichen Autoritäten eine sichere Route für das Team gefunden haben", teilten die Texans in einem Statement mit. "Zu diesem Zeitpunkt ruht die Priorität unserer Organisation darauf, unsere Spieler, Coaches und den ganzen Stab zu ihren Familien zurück zu bringen, von denen viele ihre Häuser verlassen mussten. Für uns ist es jetzt besonders wichtig, Houston zu helfen."

Weiter kündigte das Team an, dass die Eigentümer alle Einnahmen, welche die Ticket-Verkäufe erzielt hätten, spenden werden. Fans, die bereits ein Ticket erworben haben, erhalten die Möglichkeit zur Erstattung des Preises, können diese aber ebenfalls spenden.

Watts unglaubliche Spenden-Aktion

Insbesondere Texans-Star J.J. Watt hat mit einer sensationellen Spenden-Aktion bislang für Aufsehen gesorgt. Watt startete am Sonntag mit einer eigenen Spende sowie dem Ziel, 200.000 Dollar insgesamt zusammen zu bringen.

Innerhalb von 24 Stunden aber stand er bereits bei 500.000 Dollar, und eine Spenden-Lawine kam ins Rollen. Mittlerweile ist der von Watt eingerichtete Spenden-Topf auf über neun Millionen Dollar angewachsen, auch mit der Unterstützung weiterer Prominenter.