Bengals: Burfict droht 5-Spiele-Sperre

Die Cincinnati Bengals müssen womöglich vorerst ohne Vontaze Burfict auskommen. Dem Linebacker droht eine Suspendierung über fünf Spiele - für einen vermeintlich illegalen Hit im Preseason-Spiel gegen die Kansas City Chiefs.

Das berichtet NFL-Network-Insider Ian Rapoport. Burfict hatte gegen die Chiefs Fullback Anthony Sherman weg vom Ball hart getroffen. Die Liga entschied sich nach der Sichtung der Szene für die deutliche Strafe, Burfict wird in Berufung gehen.

Die Strafe ist deshalb so hoch, weil Burfict als Wiederholungstäter eingestuft wird: Nach seinem illegalen Hit im Playoff-Spiel gegen die Pittsburgh Steelers wurde er bereits 2016 für drei Spiele suspendiert.

Die Bengals stellten sich in einem Statement hinter den Linebacker: "Wir sind über den Brief der NFL an Vontaze bezüglich der Szene im Bilde. Der Film zeigt, dass der Hit legal war, Vontaze hat ihn von vorne getroffen und der Kontakt war von der Schulter an die Brust. Wir werden Vontaze bei seinem Einspruch unterstützen."