Bills: Anquan Boldin verkündet Rücktritt

MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres at Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs

Die Buffalo Bills haben einen weiteren Receiver-Abgang - dieses Mal allerdings ungeplant: Nachdem Sammy Watkins via Trade abgegeben wurde, verkündete am frühen Montagmorgen Anquan Boldin sein Karriereende.

Boldin hatte sich erst am 7. August mit den Bills auf einen Vertrag verständigt, Bills-Geschäftsführer Brandon Beane erklärte: "Wir respektieren Anquans Entscheidung, seine Karriere zu beenden. Wir danken ihm für die Zeit, die er hier verbracht hat. Er ist einer der besten Receiver aller Zeiten und wir wünschen ihm sowie seiner Familie für die Zukunft alles Gute."

Der inzwischen 36-Jährige begann seine Karriere in Arizona, wo er über mehrere Jahre mit Larry Fitzgerald eines der Top-Receiver-Duos in der NFL bildete. Mit den Baltimore Ravens gewann er schließlich den Super Bowl, seit 2013 spielte er dann noch für die San Francisco 49ers und die Detroit Lions.

In einem Statement erklärte Boldin selbst: "Football in seiner reinsten Form ist das, was wir als Nation anstreben: Leute unterschiedlicher Hautfarbe, Religion und Herkunft arbeiten zusammen für ein gemeinsames Ziel. Die zentralen Werte, die man im Football beigebracht bekommt, sind einige der wichtigsten Werte, die man im Leben lernen kann. Immer für den anderen da zu sein und ihn nicht hängen lassen. Alles dafür tun, damit bei deinem Bruder alles okay ist."

Football habe ihm "im Laufe meiner Karriere eine Plattform gegeben, um einen größeren Einfluss auf humanitäre Arbeit zu haben. Zu diesem Zeitpunkt ist der Kampf um Menschenrechte für mich eine größere Priorität. Der Sinn meines Lebens ist größer als Football."

Boldin beendet seine Karriere mit 1.076 Receptions (All-Time-Rang 9), 13.779 Yards (14.) und 82 Touchdowns (23.).