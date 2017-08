Raiders-Cornerback Smith verhaftet

MLB Nationals @ Padres MLB Cardinals @ Pirates MLB Twins @ White Sox MLB Athletics @ Orioles MLB Red Sox @ Indians MLB Diamondbacks @ Mets MLB Mariners @ Braves NFL Giants @ Browns MLB Marlins @ Phillies MLB Dodgers @ Pirates MLB Blue Jays @ Rays MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs at Reds MLB Mariners at Yankees MLB Cubs at Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres at Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres at Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles

Cornerback Sean Smith von den Oakland Raiders wurde Medienberichten zufolge am Donnerstag verhaftet. Der 30-Jährige soll sich am 4. Juli eine physische Auseinandersetzung mit dem Freund seiner Schwester geleistet haben.

Gegen Smith soll Anzeige wegen Körperverletzung erstattet worden sein. Das Opfer habe einem Bericht von TMZ zufolge schwere körperliche Verletzungen davongetragen. Der 30-Jährige soll mehrfach gegen den Kopf des Opfers geschlagen und getreten haben.

Noch am Donnerstag wurde Smith nach einer Zahlung von 80.000 Dollar aus der Haft entlassen. Am Preseason-Spiel in Los Angeles am Samstagabend nahm er wieder teil.

Die NFL soll den Fall bereits untersuchen. Smith unterzeichnete noch in der Offseason einen Vierjahresvertrag mit Silver and Black, der ihm 20 Millionen Dollar garantiert.