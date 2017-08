SPOX verlost drei Mal Madden NFL 18

MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Cubs @ Reds MLB Twins @ White Sox MLB Marlins @ Phillies MLB Blue Jays @ Rays MLB Yankees @ Tigers MLB Red Sox @ Indians MLB Cubs @ Phillies MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox NFL Chiefs @ Seahawks MLB Mariners @ Yankees MLB Twins @ Blue Jays MLB Orioles @ Red Sox MLB Padres @ Marlins NFL Chargers @ Rams NFL Bears @ Titans MLB Twins @ Blue Jays MLB Padres @ Marlins MLB Orioles @ Red Sox MLB Cubs @ Phillies NFL Bengals @ Redskins NFL 49ers @ Vikings MLB Marlins @ Nationals MLB Braves @ Phillies MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB Marlins @ Nationals MLB Red Sox @ Blue Jays MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB Indians @ Yankees MLB Marlins @ Nationals MLB Pirates @ Cubs MLB White Sox @ Twins MLB White Sox @ Twins MLB Dodgers @ Diamondbacks MLB Blue Jays @ Orioles MLB Braves @ Cubs MLB Braves @ Cubs

Es ist endlich so weit: Das neue Madden NFL kommt raus! Am Freitag ist der offizielle Release-Termin, und mit ein wenig Glück gibt es das Spiel für einige von euch gratis - SPOX verlost drei Versionen der neuesten Football-Ausgabe von EA Sports!

Wie läuft die Madden-Verlosung ab?

Es ist denkbar einfach: Ihr müsst nur unter dem SPOX-Facebook-Post zum Gewinnspiel in die Kommentare schreiben, wen ihr sofort bei Madden bis auf die Knochen blamieren wollt - das ist alles! SPOX lost dann unter allen Teilnehmern insgesamt drei Gewinner aus, die sich jeweils aussuchen dürfen, für welche Plattform sie das Spiel gerne hätten. Ganz einfach also! Teilnahmeschluss ist der Samstag, der 26. August 2017.

Und wer noch neu im Spiel ist, für den ist auf SPOX in den kommenden Tagen ebenfalls gesorgt: Neben einem Interview mit einem Madden-Entwickler wird es auch einen ausführlichen "How to Madden"-Guide geben, der Einsteigern helfen soll - und sich teilweise auch auf "echten" Football übertragen lässt.

Welche Spieler-Ratings für Madden 18 sind bereits veröffentlicht?

EA Sports hat bereits erste Spieler-Ratings veröffentlicht. Dazu gehören die Top-5-Offense-Spieler für jede Position, alle Rookies, die in der ersten Runde des vergangenen Drafts ausgewählt wurden und die Top-5-Defense-Spieler für jede Position

Madden-Ratings: Offense und Rookies komplett © getty 1/44 Der Release von Madden 18 rückt immer näher - EA Sports wird die neuen Ratings stückweise veröffentlichen. Los ging es mit den Top-Quarterbacks sowie allen Erstrunden-Rookies, inzwischen sind die Top-Offense-Ratings mit den Tight Ends komplett © getty 2/44 TIGHT ENDS: 5. Greg Olsen, Carolina Panthers: Overall Rating: 92 - Awareness: 98 - Geschwindigkeit: 85 - Beschleunigung: 87 - Beweglichkeit: 83 - Stärke: 67 © getty 3/44 4. Delanie Walker, Tennessee Titans: Overall Rating: 93 - Awareness: 94 - Geschwindigkeit: 85 - Beschleunigung: 84 - Beweglichkeit: 84 - Stärke: 78 © getty 4/44 3. Jimmy Graham, Seattle Seahawks: Overall Rating: 93 - Awareness: 90 - Geschwindigkeit: 85 - Beschleunigung: 90 - Beweglichkeit: 87 - Stärke: 74 © getty 5/44 2. Travis Kelce, Kansas City Chiefs: Overall Rating: 94 - Awareness: 93 - Geschwindigkeit: 85 - Beschleunigung: 88 - Beweglichkeit: 87 - Stärke: 79 © getty 6/44 1. Rob Gronkowski, New England Patriots: Overall Rating: 98 - Awareness: 93 - Geschwindigkeit: 83 - Beschleunigung: 88 - Beweglichkeit: 85 - Stärke: 85 © getty 7/44 OFFENSIVE LINE: 5. Travis Frederick, C, Dallas Cowboys: Overall Rating: 93 - Awareness: 95 - Beschleunigung: 80 - Beweglichkeit: 69 - Stärke: 92 © getty 8/44 4. Tyron Smith, LT, Dallas Cowboys: Overall Rating: 94 - Awareness: 95 - Beschleunigung: 86 - Beweglichkeit: 78 - Stärke: 92 © getty 9/44 3. Trent Williams, LT, Washington Redskins: Overall Rating: 95 - Awareness: 95 - Beschleunigung: 82 - Beweglichkeit: 71 - Stärke: 95 © getty 10/44 2. Zack Martin, RG, Dallas Cowboys: Overall Rating: 95 - Awareness: 96 - Beschleunigung: 81 - Beweglichkeit: 65 - Stärke: 93 © getty 11/44 1. Marshal Yanda, RG, Baltimore Ravens: Overall Rating: 96 - Awareness: 98 - Beschleunigung: 81 - Beweglichkeit: 67 - Stärke: 93 © getty 12/44 Honorable Mention: Die Cowboys-O-Line bietet eine äußerst komfortable Basis für die Offense - doch auch Oaklands Line ist nicht zu verachten: Mit Osemele (92 OVR), Hudson (90) und Penn (89) gibt es ebenfalls drei Raiders-Linemen in der Top-12 © getty 13/44 5. Dez Bryant, WR, Dallas Cowboys: Overall-Rating: 91 - Speed: 89 - Beschleunigung: 91 - Agilität: 89 - Stärke: 76 © getty 14/44 4. Odell Beckham Jr., WR, New York Giants: Overall-Rating: 93 - Speed: 94 - Beschleunigung: 94 - Agilität: 97 - Stärke: 49 © getty 15/44 3. A.J. Green, WR, Cincinnati Bengals: Overall-Rating: 94 - Speed: 91 - Beschleunigung: 90 - Agilität: 94 - Stärke: 72 © getty 16/44 2. Antonio Brown, WR, Pittsburgh Steelers: Overall-Rating: 97 - Speed: 92 - Beschleunigung: 93 - Agilität: 98 - Stärke: 54 © getty 17/44 1. Julio Jones, WR, Atlanta Falcons: Overall-Rating: 98 - Speed: 94 - Beschleunigung: 92 - Agilität: 95 - Stärke: 78 © getty 18/44 Honorable Mentions: Die Tiefe auf Wide Receiver ist beeindruckend. Mit DeAndre Hopkins (91), Jordy Nelson (91), Mike Evans (90) und Larry Fitzgerald gibt es vier weitere Receiver über 90 © getty 19/44 RUNNING BACKS: 5. Ezekiel Elliott, Dallas Cowboys: Overall Rating: 90 - Speed: 92 - Beschleunigung: 91 - Beweglichkeit: 94 - Stärke: 81 © getty 20/44 4. DeMarco Murray, Tennessee Titans: Overall Rating: 91 - Speed: 89 - Beschleunigung: 91 - Beweglichkeit: 91 - Stärke: 83 © getty 21/44 3. LeSean McCoy, Buffalo Bills: Overall Rating: 92 - Speed: 90 - Beschleunigung: 92 - Beweglichkeit: 98 - Stärke: 66 © getty 22/44 2. David Johnson, Arizona Cardinals: Overall Rating: 94 - Speed: 92 - Beschleunigung: 91 - Beweglichkeit: 93 - Stärke: 83 © getty 23/44 1. Le'Veon Bell, Pittsburgh Steelers: Overall Rating: 97 - Speed: 90 - Beschleunigung: 93 - Beweglichkeit: 95 - Stärke: 77 © getty 24/44 Honorable Mention: Marshawn Lynch kommt zwar langsamer, aber mit einer 94er Truck- und einer 92er Stiff-Arm-Bewertung daher. Die Falcons bieten der weil das Top-RB-Duo mit Devonta Freeman (89 OVR) und Tevin Coleman (85 OVR) © getty 25/44 QUARTERBACKS: 5. Ben Roethlisberger, Pittsburgh Steelers: Overall Rating: 91 - Awareness: 90 - Speed: 74 - Beschleunigung: 73 - Stärke: 82 © getty 26/44 4. Drew Brees, New Orleans Saints: Overall Rating: 92 - Awareness: 99 - Speed: 69 - Beschleunigung: 73 - Stärke: 53 © getty 27/44 3. Matt Ryan, Atlanta Falcons: Overall Rating: 96 - Awareness: 96 - Speed: 72 - Beschleunigung: 81 - Stärke: 63 © getty 28/44 2. Aaron Rodgers, Green Bay Packers: Overall Rating: 98 - Awareness: 97 - Speed: 79 - Beschleunigung: 82 - Stärke: 58 © getty 29/44 1. Tom Brady, New England Patriots: Overall Rating: 99 - Awareness: 99 - Speed: 62 - Beschleunigung: 66 - Stärke: 64 © getty 30/44 Honorable Mention: Russell Wilson und Andrew Luck sind die anderen beiden Quarterbacks, welche die 90er-Marke für das Overall-Rating knacken. Cam Newton erhält eine 88er Wertung © getty 31/44 ROOKIES: 5. Christian McCaffrey, RB, Carolina Panthers: Overall-Rating: 81 - Speed: 91 - Beschleunigung: 92 - Agilität: 96 - Stärke: 71 © getty 32/44 4. Jamal Adams, SS, New York Jets: Overall-Rating: 81 - Speed: 91 - Beschleunigung: 90 - Agilität: 86 - Stärke: 78 © getty 33/44 3. Leonard Fournette, RB, Jacksonville Jaguars: Overall-Rating: 81 - Speed: 90 - Beschleunigung: 90 - Agilität: 86 - Stärke: 83 © getty 34/44 2. O.J. Howard, TE, Tampa Bay Buccaneers: Overall-Rating: 82 - Speed: 87 - Beschleunigung: 90 - Agilität: 82 - Stärke: 75 © getty 35/44 1. Myles Garrett, DE, Cleveland Browns: Overall-Rating: 83 - Speed: 84 - Beschleunigung: 90 - Agilität: 83 - Stärke: 96 © getty 36/44 Honorable Mention I: Wide Receiver John Ross (Cincinnati Bengals) ist mit einem Speed-Rating von 98 der schnellste Spieler in Madden 18 © getty 37/44 Honorable Mention II: Vikings-Running-Back Dalvin Cook steht unmittelbar hinter der Top-5 mit einem Overall-Rating von 80. Er hat etwas weniger Power als Fournette und etwas weniger Beweglichkeit als McCaffrey - bietet aber eine gute Balance © getty 38/44 Die weiteren Ratings der Erstrunden-Picks im Überblick: 79 Overall: Corey Davis, WR, Titans - Solomon Thomas, DE, 49ers - Mike Williams, WR, Chargers © getty 39/44 78 Overall: David Njoku, TE, Browns - Ryan Ramczyk, OT, Saints - Tre'Davious White, CB, Bills © getty 40/44 77 Overall: Garett Bolles, OT, Broncos - John Ross, WR, Bengals - Mitchell Trubisky, QB, Bears © getty 41/44 76 Overall: Reuben Foster, LB, 49ers - Malik Hooker, S, Colts - Patrick Mahomes, QB, Chiefs - Marshon Lattimore, CB, Saints - Jabrill Peppers, S, Browns - Deshaun Watson, QB, Texans © getty 42/44 75 Overall: Derek Barnett, DE, Eagles - Taco Charlton, DE, Cowboys - Gareon Conley, CB, Raiders - Evan Engram, TE, Giants - Marlon Humphrey, CB, Ravens - Takkarist McKinley, DE, Falcons © getty 43/44 74 Overall: Jarrad Davis, LB, Lions - Adoree' Jackson, CB, Titans - T.J. Watt, OLB, Steelers © getty 44/44 73 Overall: Jonathan Allen, DL, Redskins - Charles Harris, DE, Dolphins - Haason Reddick, LB, Cardinals

Die Top-5 Quarterback-Ratings in Madden 18:

Spieler Team Overall-Rating Tom Brady Patriots 99 Aaron Rodgers Packers 98 Matt Ryan Falcons 96 Drew Brees Saints 92 Ben Roethlisberger Steelers 91

Die Top-5 Rookie-Ratings in Madden 18:

Spieler Position Team Overall-Rating Myles Garrett Defensive End Browns 83 O.J. Howard Tight End Buccaneers 82 Leonard Fournette Running Back Jaguars 81 Jamal Adams Strong Safety Jets 81 Christian McCaffrey Running Back Panthers 81

Madden-Ratings: Alle Top-Defense-Ratings sind raus © getty 1/36 Die Top-Offense-Ratings sowie alle Erstrunden-Rookies sind bereits raus - jetzt zieht auch die Defense nach! EA Sports veröffentlicht vor dem Release von Madden 18 nach und nach die Bewertungen, auch alle Top-Defense-Ratings sind jetzt veröffentlicht © getty 2/36 OUTSIDE LINEBACKER: 5.: Chandler Jones, Arizona Cardinals: Overall Rating: 88 - Awareness: 90 - Geschwindigkeit: 80 - Beschleunigung: 86 - Beweglichkeit: 81 - Stärke: 81 © getty 3/36 4.: Sean Lee, Dallas Cowboys: Overall Rating: 91 - Awareness: 96 - Geschwindigkeit: 83 - Beschleunigung: 90 - Beweglichkeit: 81 - Stärke: 75 © getty 4/36 3.: Justin Houston, Kansas City Chiefs: Overall Rating: 93 - Awareness: 90 - Geschwindigkeit: 84 - Beschleunigung: 87 - Beweglichkeit: 84 - Stärke: 85 © getty 5/36 2.: Khalil Mack, Oakland Raiders: Overall Rating: 97 - Awareness: 94 - Geschwindigkeit: 87 - Beschleunigung: 89 - Beweglichkeit: 88 - Stärke: 85 © getty 6/36 1.: Von Miller, Denver Broncos: Overall Rating: 99 - Awareness: 92 - Geschwindigkeit: 87 - Beschleunigung: 89 - Beweglichkeit: 89 - Stärke: 84 © getty 7/36 Honorable Mention: Die Raiders sind das einzige Team mit drei Outside Linebackern in der Top-20: Mack, Aldon Smith (85) und Bruce Irvin (84). © getty 8/36 SAFETIES: 5.: Eric Weddle, Baltimore Ravens: Overall Rating: 93 - Awareness: 93 - Geschwindigkeit: 85 - Beschleunigung: 91 - Beweglichkeit: 89 - Stärke: 68 © getty 9/36 4.: Harrison Smith, Minnesota Vikings: Overall Rating: 93 - Awareness: 92 - Geschwindigkeit: 87 - Beschleunigung: 91 - Beweglichkeit: 87 - Stärke: 73 © getty 10/36 3.: Earl Thomas, Seattle Seahawks: Overall Rating: 94 - Awareness: 91 - Geschwindigkeit: 91 - Beschleunigung: 92 - Beweglichkeit: 93 - Stärke: 65 © getty 11/36 2.: Eric Berry, Kansas City Chiefs: Overall Rating: 94 - Awareness: 93 - Geschwindigkeit: 91 - Beschleunigung: 90 - Beweglichkeit: 89 - Stärke: 66 © getty 12/36 1.: Kam Chancellor, Seattle Seahawks: Overall Rating: 95 - Awareness: 91 - Geschwindigkeit: 87 - Beschleunigung: 87 - Beweglichkeit: 83 - Stärke: 82 © getty 13/36 Honorable Mention: Madden 18 hat mehrere Top-Safeties zu bieten. So knacken auch Devin McCourty (Patriots/92 OVR), Landon Collins (Giants/92 OVR) und Reshad Jones (Dolphins/91 OVR) die 90er Marke © getty 14/36 CORNERBACKS: 5.: Josh Norman, Washington Redskins: Overall Rating: 90 - Awareness: 95 - Geschwindigkeit: 88 - Beschleunigung: 89 - Beweglichkeit: 92 - Stärke: 66 © getty 15/36 4.: Patrick Peterson, Arizona Cardinals: Overall Rating: 91 - Awareness: 88 - Geschwindigkeit: 92 - Beschleunigung: 92 - Beweglichkeit: 97 - Stärke: 70 © getty 16/36 3.: Malcolm Butler, New England Patriots: Overall Rating: 92 - Awareness: 92 - Geschwindigkeit: 89 - Beschleunigung: 88 - Beweglichkeit: 92 - Stärke: 63 © getty 17/36 2.: Aqib Talib, Denver Broncos: Overall Rating: 94 - Awareness: 93 - Geschwindigkeit: 88 - Beschleunigung: 92 - Beweglichkeit: 91 - Stärke: 69 © getty 18/36 1.: Chris Harris Jr., Denver Broncos: Overall Rating: 94 - Awareness: 93 - Geschwindigkeit: 91 - Beschleunigung: 90 - Beweglichkeit: 96 - Stärke: 57 © getty 19/36 Honorable Mention: Seattles Richard Sherman (90 OVR) schafft es nur auf den sechsten Platz - ist aber immerhin der letzte Cornerback, der noch die 90er-Hürde packt © getty 20/36 MIDDLE LINEBACKER: 5.: NaVorro Bowman, San Francisco 49ers: Overall-Rating: 88 - Awareness: 90 - Geschwindigkeit: 83 - Beschleunigung: 87 - Beweglichkeit: 83 - Stärke: 80 © getty 21/36 4.: C.J. Mosley, Baltimore Ravens: Overall Rating: 89 - Awareness: 88 - Geschwindigkeit: 85 - Beschleunigung: 90 - Beweglichkeit: 87 - Stärke: 68 © getty 22/36 3.: Dont'a Hightower, New England Patriots: Overall Rating: 89 - Awareness: 91 - Geschwindigkeit: 84 - Beschleunigung: 89 - Beweglichkeit: 76 - Stärke: 84 © getty 23/36 2.: Bobby Wagner, Seattle Seahawks: Overall Rating: 93 - Awareness: 92 - Geschwindigkeit: 88 - Beschleunigung: 88 - Beweglichkeit: 85 - Stärke: 74 © getty 24/36 1.: Luke Kuechly, Carolina Panthers: Overall Rating: 98 - Awareness: 96 - Geschwindigkeit: 86 - Beschleunigung: 89 - Beweglichkeit: 85 - Stärke: 81 © getty 25/36 Honorable Mention: Pittsburghs Ryan Shazier glänzt mit seinen Tackle- (85) und Hit-Ratings (87). Vor allem aber sein Speed-Wert (90) überragt alle anderen Linebacker © getty 26/36 DEFENSIVE ENDS: Calais Campbell, Jacksonville Jaguars: Overall Rating: 91 - Awareness: 89 - Geschwindigkeit: 72 - Beschleunigung: 82 - Beweglichkeit: 80 - Stärke: 87 © getty 27/36 4.: Cameron Jordan, New Orleans Saints: Overall Rating: 92 - Awareness: 90 - Geschwindigkeit: 79 - Beschleunigung: 86 - Beweglichkeit: 78 - Stärke: 91 © getty 28/36 3.: Brandon Graham, Philadelphia Eagles: Overall Rating: 95 - Awareness: 88 - Geschwindigkeit: 79 - Beschleunigung: 86 - Beweglichkeit: 82 - Stärke: 86 © getty 29/36 2.: J.J. Watt, Houston Texans: Overall Rating: 98 - Awareness: 88 - Geschwindigkeit: 78 - Beschleunigung: 83 - Beweglichkeit: 75 - Stärke: 97 © getty 30/36 1.: Aaron Donald, Los Angeles Rams: Overall Rating: 99 - Awareness: 90 - Geschwindigkeit: 83 - Beschleunigung: 90 - Beweglichkeit: 82 - Stärke: 94 © getty 31/36 Honorable Mention: Miamis Cameron Wake (89 OVR) und Seattles Michael Bennett (90 OVR) stechen ebenfalls heraus, die Chargers aber sind das einzige Team mit zwei DEs in der Top-10: Joey Bosa (88 OVR) und Melvin Ingram (89). © getty 32/36 DEFENSIVE TACKLES: 5.: Damon Harrison, New York Giants: Overall Rating: 89 - Awareness: 95 - Geschwindigkeit: 54 - Beschleunigung: 76 - Beweglichkeit: 64 - Stärke: 93 © getty 33/36 4.: Gerald McCoy, Tampa Bay Buccaneers: Overall Rating: 90 - Awareness: 88 - Geschwindigkeit: 69 - Beschleunigung: 84 - Beweglichkeit: 75 - Stärke: 92 © getty 34/36 3.: Fletcher Cox, Philadelphia Eagles: Overall Rating: 91 - Awareness: 85 - Geschwindigkeit: 80 - Beschleunigung: 87 - Beweglichkeit: 75 - Stärke: 89 © getty 35/36 2.: Geno Atkins, Cincinnati Bengals: Overall Rating: 91 - Awareness: 92 - Geschwindigkeit: 78 - Beschleunigung: 84 - Beweglichkeit: 71 - Stärke: 90 © getty 36/36 1.: Ndamukong Suh, Miami Dolphins: Overall Rating: 93 - Awareness: 85 - Geschwindigkeit: 72 - Beschleunigung: 83 - Beweglichkeit: 82 - Stärke: 98

Tom Brady wird auf dem Cover von Madden 18 zu sehen sein, und das auf allen Plattformen. "Das Cover ist eine große Ehre für mich. Das gilt ganz besonders, weil ich das Spiel schon immer spiele. Ich glaube nicht an Flüche, also bin ich bereit, mich dieser Herausforderung anzunehmen - so wie immer. Der Fluch hat keine Chance", teilte der Quarterback der New England Patriots in einem Statement mit.

Der sogenannte Madden-Fluch ist inzwischen fast 20 Jahre alt: Bis 1998 war stets ein Bild von John Madden auf dem Cover zu sehen, seither schmücken aktuelle NFL-Spieler das Spiel. Allerdings kam es seither mehrfach vor, dass der jeweilige Cover-Spieler in der Folgesaison entweder deutlich abbaute, oder aber Verletzungspech hatte. Dazu gehörten Marshall Faulk, Troy Polamalu, Daunte Culpepper, Michael Vick, Ray Lewis, Donovan McNabb, Shaun Alexander und Vince Young.

Das führte zu der Bezeichnung "Madden-Fluch", gerade in den vergangenen Jahren haben sich aber auch mehrere Cover-Stars dem vermeintlichen Fluch widersetzt. Beispielsweise Odell Beckham (2015/16), Richard Sherman (2014/15), Calvin Johnson (2012/13) oder auch Larry Fitzgerald (2009/10).