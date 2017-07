Seattles McDowell droht nach Unfall Saisonaus

MLB Marlins -

Die Seattle Seahawks müssen die kommende Saison womöglich ohne ihren Zweitrunden-Pick bestreiten: Malik McDowell war jüngst in einen Autounfall verwickelt, das teilte das Team am Sonntag mit. Es droht offenbar möglicherweise sogar das Saisonaus.

Wie Head Coach Pete Carroll gegenüber Reportern am Sonntag verriet, ereignete sich der Unfall vor zwei Wochen. McDowell, der dabei laut dem NFL Network eine Gehirnerschütterungen und Verletzungen im Gesicht erlitten hat, ist nach wie vor in Michigan, wo er sich auskuriert.

Unklar ist, wie schwerwiegend die Verletzungen sind. Allerdings antwortete Carroll auf die Frage, ob der Rookie die komplette Saison verpassen könnte: "Wir werden sehen."

Außerdem teilte das Team in einem Statement mit, dass der Defensive Tackle "als Vorsichtsmaßnahme bei den Ärzten in Michigan geblieben ist. Wir stehen in konstantem Kontakt zu seinen Ärzten und beobachten die Situation. Aktuell ist es wichtig, dass Malik zuhause bleibt und sich erholt. Wir sehen das als eine langfristige Beziehung und wollen im besten Interesse von Malik handeln. Wir freuen uns auf seine Rückkehr nach Seattle."

McDowell selbst erklärte in einem Statement via Twitter: "Ich danke allen für die Sorge um meine Gesundheit. Ich will nur für Klarheit sorgen: Mir geht es gut und ich gehe davon aus, dass ich in den kommenden Tagen zum Team in Seattle stoßen kann. Meine Verletzung ist nicht lebensbedrohlich und gefährdet auch nicht meine Karriere, wie manche berichtet haben. Ich bin dankbar für die Unterstützung, die ich von den Seahawks, meinen Ärzten und meiner Familie erhalten habe. Ihr werdet mich schon bald wieder auf dem Platz sehen."