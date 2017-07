49ers-Boss: Kaepernick sollte selbst sprechen

Erlebe

Colin Kaepernick hat nach wie vor keinen Job in der NFL, es ist davon auszugehen, dass zumindest einige Teams noch immer aufgrund seines offenen Protests gegen soziale Ungerechtigkeiten von einer Verpflichtung des Quarterbacks absehen. Jetzt meldete sich John Lynch, Geschäftsführer von Kaepernicks Ex-Team San Francisco zu Wort - und hat eine klare Botschaft parat.

Gegenüber KNBR gewährte Lynch Einblicke in ein Gespräch mit Kaepernick, dabei habe er ihm gesagt: "Ich denke, der beste Weg, wie du dir helfen kannst, ist, wenn du nicht andere für dich sprechen lässt. Keine Statements, sondern setze dich hin und gib selbst ein Interview. Lass die Leute wissen, wo du stehst. Denn wenn man mit Colin spricht, macht er dir sehr eindrücklich klar, dass er unbedingt weiter Football spielen will."

Weiter habe er Kaepernick erklärt, dass "du ein kleines Image-Problem hast. Nicht auf das bezogen, was letztes Jahr war, aber die Leute wundern sich, ob dir das alles wichtig ist. Auf dieser Position leben und atmen die Jungs, die erfolgreich sind, den Sport. Sie sind der Boss. Und ich glaube, es gibt die öffentliche Wahrnehmung, wonach Football für ihn nicht ganz oben auf der Liste steht."

Bereits in der Vorwoche hatte sich Ex-49ers-Coach Chip Kelly zu Wort gemeldet, und Kaepernick ebenfalls verteidigt: "Er hat allen Spielern erklärt, warum er das macht. Manche haben ihm zugestimmt, andere haben ihm nicht zugestimmt. Aber nach diesem Punkt haben wir von außerhalb immer wieder gehört, was für eine Ablenkung das doch sei - und in Wirklichkeit war es das nie. Kaepernick hat daraus nie einen Zirkus gemacht, oder was auch immer die Leute denken. Er hat jeden Tag hart gearbeitet und sich gewissenhaft vorbereitet."

Kaepernicks NFL-Statistiken seit 2012: