Stafford: Rekord-Deal noch im Juli?

MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:05 Orioles -

Astros MLB Sa 01:10 Reds -

Marlins MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Phillies -

Astros MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astros MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets MLB So 00:10 Tigers -

Astros MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros MLB So 20:10 Brewers -

Cubs MLB So 21:05 Rangers -

Orioles MLB Di 01:10 Marlins -

Nationals MLB Di 01:10 Red Sox -

Indians MLB Mi 01:05 Tigers -

Yankees MLB Mi 01:10 Nationals -

Marlins MLB Mi 01:35 Dodgers at Braves MLB Mi 02:05 Cubs -

Diamondbacks MLB Mi 19:05 Yankees -

Tigers MLB Do 01:10 Marlins -

Nationals

Matthew Stafford geht in das letzte Jahr seines Vertrages - zumindest noch. Denn eine Posse wie rund um Kirk Cousins und die Redskins steht dem Quarterback der Detroit Lions offenbar nicht bevor, vielmehr könnte ein neuer Deal noch kommende Woche unterschrieben werden.

Das berichtet NFL-Network-Berichterstatterin Stacey Dales. Demnach herrsche intern Optimismus, dass ein neuer Deal noch bis zum Start des Lions-Training-Camps am 31. Juli unterschrieben sein könnte.

Es ist davon auszugehen, dass sich Staffords Vertrag an dem jüngst von Derek Carr unterschriebenen Deal orientiert - die Oakland Raiders hatten Carr für fünf Jahre und bis zu 125 Millionen Dollar (40 Millionen voll garantiert, 70 Millionen Dollar im Verletzungsfall garantiert) an sich gebunden.

Carr ist damit der bestbezahlte Spieler in der NFL - Stafford aber könnte ihm diesen Titel prompt wieder abnehmen: Bereits Ende Juni hatte Lions-Präsident Rod Wood bei ESPN erklärt, dass er kein Problem damit habe, Stafford zum NFL-Topverdiener zu machen: "Wir werden tun, was nötig ist. Auch wenn das bedeutet, dass er der bestbezahlte Spieler wird. Das ist ja ohnehin ein kurzweiliger Titel, da jeder Top-Quarterback, wenn er an der Reihe ist, zum bestbezahlten Spieler wird."

Unter seinem aktuellen Vertrag würde der 29-Jährige in der kommenden Saison 16,5 Millionen Dollar kassieren und den Salary Cap mit 22 Millionen Dollar belasten.