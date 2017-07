Texans-Rookie festgenommen

Erlebe

deinen Sport

live MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Marlins at Reds MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Philllies -

Astros MLB Mi 04:10 Mariners -

Red Sox MLB Mi 04:10 Dodgers -

Twins MLB Mi 19:05 Yankees -

Reds MLB Mi 21:40 Mariners -

Red Sox MLB Do 01:05 Phillies -

Astros MLB Do 02:10 White Sox -

Cubs MLB Do 18:05 Nationals -

Brewers MLB Fr 01:10 Marlins -

Reds MLB Fr 01:15 Cardinals -

Diamondbacks MLB Fr 03:10 Padres -

Mets MLB Sa 01:10 Marlins -

Reds MLB Sa 01:10 Tigers -

Astors MLB Sa 04:10 Dodgers -

Giants MLB Sa 22:10 Mariners -

Mets MLB So 00:10 Tigers -

Astros MLB So 19:05 Yankees -

Rays MLB So 19:10 Tigers -

Astros MLB So 20:10 Brewers -

Cubs MLB So 21:05 Rangers -

Orioles

Houston-Texans-Rookie D'Onta Foreman ist am Sonntagmorgen in Austin/Texas festgenommen worden. Dem Running Back wird Drogenbesitz und unrechtmäßiger Waffenbesitz vorgeworfen.

Nach Informationen des University of Texas Police Departments haben Polizeibeamte am Sonntagmittag auf eine Meldung reagiert, dass der Geruch von Marihuana aus drei Autos gekommen sei.

Artikel zum Thema Erlebe die NFL live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Foreman, den die Polizei als Besitzer einer Waffe auswies, wurde in Gewahrsam genommen und später entlassen. Sechs andere Männer sind demnach wegen Drogenbesitzes registriert worden.

Foremans Anwalt nimmt ihn in Schutz

Foremans Anwalt, Chip B. Lewis, sagte aus, sein Klient habe in Austin Freunde besucht, die Waffe legal geführt und die Drogen weder besessen noch konsumiert. Stattdessen habe das Marihuana einem der Insassen des Wagens gehört.

"Als die Polizisten das Fahrzeug durchsuchten, sagte D'Onta ihnen direkt, dass er eine Waffe im Auto habe. Diese Waffe hatte er sich kürzlich gekauft und in seinem Namen registriert. Die Waffe war gesichert in seinem Wagen, wie es dem texanische Recht vorschreibt. Ein Passagier in D'Ontas Wagen war in Besitz von Marihuana. D'Onta hat es jedoch weder konsumiert noch besessen. Er wird sich einem Urintest unterziehen, um zu beweisen, dass er das Marihuana nicht konsumiert hat", sagte Lewis in seinem Statement.

Foreman war der Third-Round Pick

Foreman gewann den Doak Walker Award als Top Running Back, nachdem er für Texas in der letzten Saison 2028 Yards gelaufen war.

Darüber hinaus war er der Third-Round Pick der Texans im diesjährigen Draft und wird voraussichtlich als Backup-Running-Back in die Saison gehen.

Die Texans veröffentlichten ein Statement, dass sie von der Situation um Foreman Kenntnis genommen haben und weitere Informationen sammeln.