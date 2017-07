Insider: Elliott droht noch immer Sperre

Erlebe

live MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Rays MLB Mi 00:40 Mariners -

Royals MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 01:15 Cubs -

Pirates MLB So 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 19:07 Blue Jays -

Astros MLB So 21:05 Rangers -

Angels MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League MLB Sa 01:05 Oioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals

Müssen die Dallas Cowboys doch noch mit einer Strafe gegen Ezekiel Elliott rechnen? Laut ESPN-Insider Adam Schefter droht dem Running Back nach wie vor eine mögliche Strafe. Die Ermittlungen der Liga laufen noch immer.

Laut NFL-Network-Insider Ian Rapoport untersucht die Liga Elliotts Fall seit Juli 2016, damals hatte Elliotts vermeintliche Freundin die Polizei angerufen und von physischen Übergriffen berichtet. Die beiden waren mutmaßlich drei Monate vorher zusammengezogen, laut der Freundin habe sich die häusliche Gewalt über mehrere Tage hingezogen. Die gleiche Frau hatte ähnliche Vorwürfe gegenüber Elliott schon im Februar geäußert, damals wurde die Anklage fallen gelassen.

Elliott erwiderte auf die erneuten Vorwürfe, dass er nie mit der Frau zusammen gewesen sei und dass es sich lediglich um eine sexuelle Beziehung gehandelt habe. Die Prellungen am Körper der Frau stammen, so der Erstrunden-Draft-Pick der Cowboys aus dem Vorjahr, von einer Barschlägerei, in die sie verwickelt gewesen sei. Dieser Teil der Geschichte wurde von der Polizei bestätigt.

Gegenüber SiriusXM Fantasy verriet Schefter jetzt am Montag, dass er mit einigen Leuten gesprochen habe, die ihm "den Eindruck vermittelt haben, dass eine Strafe noch folgen könnte". Andere wiederum gehen davon aus, dass die Untersuchungen ohne Konsequenzen für Elliott bleiben.

Ursprünglich habe er, so Schefter weiter, Neuigkeiten vor dem 4. Juli erwartet - die Entscheidung sei aber möglicherweise vertagt worden, weil die Liga "zusätzliche Informationen" erhalten habe. Bislang hat die NFL die Untersuchungen in jedem Fall nicht eingestellt, somit steht eine mögliche Suspendierung weiterhin im Raum. Angesichts von vermeintlich vorschnellen, öffentlich kritisierten Entscheidungen in der Vergangenheit ist davon auszugehen, dass die Liga in Elliotts Fall erst eine finale Entscheidung trifft, wenn sie von dem Urteil absolut überzeugt ist.