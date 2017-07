Thomas will schnelle QB-Entscheidung

Erlebe

deinen Sport

live MLB Mi 02:00 All-Star Game: National League -

American League MLB Sa 01:05 Oioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 02:15 Royals -

Rangers MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Reds -

Marlins MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros

Die Denver Broncos gehen mit einem offenen Quarterback-Duell in die heiße Phase der Saisonvorbereitung: Trevor Siemian und Paxton Lynch kämpfen um den Startplatz, dahinter ist Rookie Chad Kelly zumindest perspektivisch eine Wildcard. Broncos-Receiver Demaryius Thomas hofft dennoch auf eine zeitnahe Entscheidung.

Er hoffe, so Thomas gegenüber KUSA-TV, dass die Quarterback-Frage "etwa eineinhalb Wochen nach dem Start des Training Camps geklärt ist. Bevor wir gegen San Francisco spielen." Die Broncos treffen in Week 2 der Preseason in San Francisco auf die 49ers.

Weiter gewährte der Receiver auch Einblicke in das Team-interne Duell: "Trevor redet mehr als Paxton. Paxton ist noch jung und Trevor hat in der vergangenen Saison viel gespielt. Beide hatten jetzt ihre Hochs und Tiefs. Trevor war die ganze Zeit relativ entspannt, Paxton hat über die vergangenen beiden Wochen plötzlich mehrere Gänge hochgeschaltet. Das wird ein guter Wettkampf, ich freue mich darauf."

Im Laufe der kommenden Wochen wird dann auch Chad Kelly ins Training einsteigen. Der Rookie hatte einen holprigen Draft, aktuell fällt er aufgrund einer Verletzung am Handgelenk noch aus. Bei NFL Total Access stellte er inzwischen allerdings klar: "Mein Ziel ist es, bis zum Training Camp bereit zu sein und dem Team dann bestmöglich zu helfen. Auf welchem Wege auch immer."