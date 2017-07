Calvin Johnson wollte Trade

Erlebe

deinen Sport

live MLB Sa 01:05 Oioles -

Cubs MLB Sa 02:10 Astros -

Twins MLB Sa 02:10 White Sox -

Mariners MLB Sa 02:15 Royals -

Rangers MLB Sa 22:05 Red Sox -

Yankees MLB So 01:10 Marlins -

Dodgers MLB So 01:10 Astros -

Twins MLB So 01:10 White Sox -

Mariners MLB So 19:10 Marlins -

Dodgers MLB So 19:35 Orioles -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Twins MLB So 20:10 White Sox -

Mariners MLB Di 01:10 Marlins -

Phillies MLB Di 01:10 Mets -

Cardinals MLB Di 02:10 Astros -

Mariners MLB Di 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 01:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 02:10 White Sox -

Dodgers MLB Mi 02:10 Astros -

Mariners MLB Mi 02:10 Twins -

Yankees MLB Mi 18:10 Braves -

Cubs MLB Mi 18:10 Marlins -

Phillies MLB Mi 19:10 Twins -

Yankees MLB Mi 20:10 Astros -

Mariners MLB Do 18:10 Mets -

Cardinals MLB Do 18:35 Reds -

Diamondbacks MLB Do 19:35 Red Sox -

Blue Jays MLB Fr 04:10 Dodgers -

Braves MLB Fr 20:20 Cubs -

Cardinals MLB Sa 01:10 Reds -

Marlins MLB Sa 04:10 Dodgers -

Braves MLB Sa 22:05 Cubs -

Cardinals MLB So 01:10 Reds -

Marlins MLB So 19:10 Rays -

Rangers MLB So 19:10 Reds -

Marlins MLB So 19:35 Orioles -

Astros MLB Mo 20:20 Cubs -

White Sox MLB Di 01:05 Philies -

Astros MLB Di 03:40 Diamondbacks -

Braves MLB Di 04:10 Dodgers -

Twins MLB Di 20:20 Cubs -

White Sox MLB Mi 01:05 Philllies -

Astros

Über mehrere Jahre war Calvin Johnson der dominanteste Wide Receiver in der NFL - sein früher Rücktritt kam überraschend. Jetzt äußerte sich Johnson ungewöhnlich offen über seine Entscheidung und die Detroit Lions.

Während einer Promo-Tour nach Italien gab sich Johnson für seine Verhältnisse außergewöhnlich gesprächsbereit, laut der Detroit News erklärte er: "Das Ziel eines jeden Spielers ist es, einen Super Bowl zu gewinnen. Das ist das ultimative Ziel. Ich wollte den Super Bowl gewinnen, und habe darauf [mit den Lions] einfach keine Chance gesehen."

Daher habe er auch über einen Wechsel "nachgedacht, im Basketball erschaffen die Jungs ja beispielsweise diese Superteams. Aber so ist es im Football eben nicht. Ich hatte nicht die Freiheit, einfach irgendwohin zu gehen. Ich war an meinen Vertrag in Detroit gebunden und das Team sagte mir, dass sie mich nicht entlassen werden und ich zurückkommen müsste. Ich sah damals keine Chance, mit dem Team einen Super Bowl zu gewinnen und ich habe zu viel Zeit investiert. Das war es nicht wert, meinen Kopf immer wieder gegen die Wand zu hauen."

Insgesamt neun Jahre spielte der heute erst 31-Jährige für Detroit, dabei sammelte er 11.619 Receiving-Yards und 83 Touchdowns. Auch in seiner letzten Saison 2015 war Johnson noch einer der besten Receiver in der NFL (88 REC, 1.214 YDS, 9 TD).