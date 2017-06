Pats-Boss: "Werden Team in London haben"

Erlebe

deinen Sport

live MLB So 19:10 Indians -

Twins MLB So 22:05 Giants -

Mets MLB So 22:10 Dodgers -

Rockies MLB So 22:10 Mariners -

Astros MLB Di 01:05 Nationals -

Cubs MLB Di 01:10 Red Sox -

Twins MLB Di 04:08 Giants -

Rockies MLB Di 04:10 Dodgers -

Angels MLB Mi 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 01:10 Red Sox -

Twins MLB Do 18:10 Indians -

Rangers MLB Fr 02:10 White Sox -

Yankees MLB Sa 01:10 Reds -

Cubs MLB Sa 02:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 02:15 Royals -

Twins MLB Sa 04:07 Angels -

Mariners MLB Sa 20:10 White Sox -

Rangers MLB Sa 22:10 Brewers -

Marlins MLB So 04:07 Angels -

Mariners MLB So 19:10 Reds -

Cubs MLB So 20:10 Astros -

Yankees MLB So 20:10 White Sox -

Rangers MLB So 20:10 Brewers -

Marlins MLB Di 00:05 Nationals -

Mets MLB Di 01:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 01:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 02:10 Twins -

Angels MLB Di 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Di 20:15 Cardinals -

Marlins MLB Di 20:20 Cubs -

Bay Rays MLB Mi 19:05 Yankees -

Blue Jays MLB Do 01:35 Braves -

Astros MLB Do 02:15 Cardinals -

Marlins MLB Do 04:10 Mariners -

Royals MLB Do 19:45 Cardinals -

Marlins MLB Fr 01:05 Nationals -

Braves MLB Fr 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Fr 02:10 Twins -

Orioles MLB Sa 01:07 Blue Jays -

Astros MLB Sa 04:10 Mariners -

Athletics MLB Sa 04:15 Giants -

Marlins MLB Sa 19:05 Yankees -

Brewers MLB So 01:15 Cubs -

Pirates

Robert Kraft hat am Rande des Cannes-Lions-Festivals klare Aussagen getätigt: Der Besitzer der New England Patriots sprach offen über die Zukunft der NFL in England, Livestreams - und auch über Spiele in Deutschland.

"Wir tragen aktuell vier Spiele pro Saison in London aus und verkaufen dafür jeweils 80.000 Tickets. Und wir werden ein Team in London haben", kündigte Kraft im Gespräch mit der WPP Group offen an.

Weiter führte er aus: "Wir selbst spielen in diesem Jahr in Mexiko gegen die Raiders - und es gibt Pläne, Spiele in Deutschland, Kanada, Brasilien und China auszutragen. Und ich weiß nicht, vielleicht auch Frankreich?"

Darüber hinaus liege die Zukunft der NFL-Übertragung im Streaming-Bereich. Amazon hat sich für die kommende Saison Übertragungsrechte für mehrere Primetime-Spiele gesichert, Kraft betonte: "Es hat eine dramatische Verschiebung stattgefunden. Die Zukunft liegt im OTT (Over the Top Content, also die Übertragung von Inhalten über das Internet, d. Red.)."

Man sei daher innerhalb der NFL "sehr gespannt, wie es bei Amazon hinter einer Paywall funktioniert. Wir müssen bei den jüngeren Zuschauern aufpassen. Die schauen kein Fernsehen mehr, die wollen keine TV-Pakete. Diese Zuschauer müssen wir uns sichern. Teilweise funktioniert das über Fantasy Football, OTT ist dafür aber ebenfalls eine sehr gute Möglichkeit."