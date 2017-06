Medien: Saints checken Fairley auf Herzleiden

Sonntag, 04.06.2017

Fairley, der in seine siebte NFL-Saison geht, nahm nicht an den zwei bisherigen freiwilligen OTAs der Saints teil. "Es wurde eine Entscheidung getroffen, seinen Zustand weiter zu bewerten und seine Gesundheit neu zu bestätigen", so eine Saints-nahe Quelle gegenüber Josina Anderson von ESPN.

Die Herzproblematik, die nicht näher spezifiziert wurde, hatte zuerst FOX Sports publik gemacht. Es soll dem Vernehmen nach weitere Diskussionen bezüglich Fairleys Gesundheitszustands geben. Die Sache mit dem Herzen wiederum soll bereits vor dem Draft 2011 bei einer Untersuchung erkannt worden sein. Die Detroit Lions zogen ihn dann dennoch mit dem 13. Pick der ersten Runde.

Die Saints in Person von General Manager Mickey Loomis halten sich derweil bedeckt und wollten weder über den genauen Zustand des Herzens sprechen, noch wollten sie bestätigen, dass überhaupt eine Herzproblematik vorliege.

Fairley hatte erst in der Offseason einen neuen Vierjahresvertrag in Höhe von bis zu 28 Millionen Dollar in New Orleans unterschrieben.

