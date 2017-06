Chiefs sparen zehn Millionen an Cap Space

Samstag, 03.06.2017

Da die Entlassung erst nach dem 1. Juni erfolgt ist, sparen die Chiefs etwa doppelt so viel an Cap Space als wenn sie den Receiver schon vorher entlassen hätten. Der Vertrag des Ex-Eagles-Spielers, den er 2015 unterschrieben hatte, wäre noch bis Ende 2019 gelaufen. In dieser Saison hätte er 9,75 Millionen Dollar verdient.

"Diese Entscheidungen sind nie einfach, besonders bei einem Spieler wie Jeremy, zu dem ich eine sehr enge Beziehung aufgebaut habe über die Jahre - auf und außerhalb des Platzes", erklärte Reid gegenüber Reportern. "Ich habe viel Respekt dafür, wie er seine Dinge regelt und wie er sich als professioneller Athlet verhält. Ich wünsche ihm alles Gute für die Zukunft." Reid hatte Maclin einst bei den Philadelphia Eagles gedraftet.

Die Entlassung kommt für Maclin nach einer schwachen zweiten Saison für KC, in der er 44 Receptions für 536 Yards und zwei Touchdowns ansammelte - das alles in zwölf Partien. 2015 noch kam er auf 87 Receptions für 1088 Yards und acht Scores.

