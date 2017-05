Karriereende? Cutler vor TV-Engagement

Freitag, 05.05.2017

Im März endete Cutlers Ära bei den Bears nach acht Jahren. Allem Anschein nach ist der 34-Jährige einem Rücktritt vom aktiven Sport nicht abgeneigt, offiziell verkündet hat er diesen jedoch noch nicht.

Laut ESPN wurde Cutler am 27. April bei Fox in Los Angeles vorstellig, um über seine mögliche Rolle in den Plänen des TV-Senders zu beraten.

In der Offseason verhandelte Cutler mit den New York Jets und den Houston Texans über ein Engagement, doch ESPN-nahen Quellen zufolge verliefen die Gespräche ereignislos.

Vorbild Tony Romo

Auch wenn Cutler bei den Bears zahlreiche Passing-Rekorde aufstellte, gelang es ihm in acht Saisons nur einmal, die Playoffs zu erreichen.

Sollte er den Job bei Fox annehmen, wäre er nach Cowboys-Legende Tony Romo der zweite Quarterback, der in diesem Sommer seine langjährige Karriere beendet und ins Fernsehgeschäft wechselt. Romo unterschrieb im April einen Vertrag bei CBS.

