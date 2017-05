Super Bowl in L.A. erst 2022

Dienstag, 23.05.2017

Der nächste Super Bowl in Los Angeles findet ein Jahr später statt als geplant. Wegen einer Bauverzögerung wird das Finale der US-Football-Profiliga NFL nicht 2021, sondern erst 2022 in der neuen Arena im Stadtteil Inglewood ausgetragen. Der 55. Super Bowl in vier Jahren findet stattdessen in Tampa/Florida statt. Dies wurde beim Frühjahrstreffen der Klubbesitzer in Chicago entschieden.

Zuletzt war bekannt gegeben worden, dass das neue geschätzt 2,6 Milliarden Dollar teure Stadion wegen Problemen beim Bau durch unerwartete Regenmengen erst im Sommer 2020 fertig wird. Dort werden ab der Saison 2020/21 die L.A. Rams und die L.A. Chargers spielen.

Die Austragungsorte der kommenden NFL-Endspiele:

2018 Minneapolis/Minnesota (52./LII)

2019 Atlanta/Georgia (53./LIII)

2020 Miami/Florida (54./LIV)

2021 Tampa/Florida (55./LV)

2022 Los Angeles/Kalifornien (56./LVI)

