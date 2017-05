Panthers: Schnellster NFL-Spieler aller Zeiten?

Sonntag, 07.05.2017

Beim Rookie-Minicamp am Wochenende darf sich Marvin Bracy auf dem Football-Feld beweisen: Die Panthers luden den Sprinter ins Camp ein, Bracy hatte einst ein Redshirt-Jahr im Football-Team der Florida State University verbracht. Anschließend aber entschied er sich, seinen Fokus voll aufs Sprinten zu legen - wo er die 100 Meter schließlich in 9,93 Sekunden lief.

Sollte er den Sprung tatsächlich schaffen, wäre Bracy damit der schnellste NFL-Spieler, zumindest auf die 100 Meter, aller Zeiten: Bislang ist Jimmy Hines (100 Meter in 9,95 Sekunden, spielte 1969/70 in der NFL) der Rekordhalter in dieser Disziplin - und gleichzeitig der einzige Mensch, der die 100 Meter in unter 10 Sekunden geschafft und gleichzeitig in einem NFL-Spiel gespielt hat.

Bracy erklärte zudem, dass er die 40 Yards in der gleichen Zeit geschafft hat, wie John Ross: Ross hatte bei der Combine im Februar mit 4,22 Sekunden einen neuen NFL-Combine-Rekord aufgestellt. Gleichzeitig glaube er, so Bracy bei ESPN, dass "meine Geschwindigkeit anders ist. In meinen Augen kann mich niemand stoppen, wenn ich einmal im offenen Feld bin. Ich denke, ich wäre der schnellste Mann in der NFL, gemeinsam mit John Ross. Der Junge ist ziemlich schnell.

