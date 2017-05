Fitzgerald über Zukunft: Ankündigung im Juli

Dienstag, 23.05.2017

Das vermeldete ESPN-Berichterstatter Josh Weinfuss, der Receiver wolle sich im Training Camp zu seiner Zukunft äußern. So betonte Fitzgerald weiter: "Ich werde diese Frage ein Mal adressieren, das war es. Ansonsten werde ich dieses Thema nicht mehr besprechen."

Während der vergangenen Offseason hatten sich konstant Gerüchte gehalten, wonach Fitzgerald nach der 2016er Saison die Pads an den Nagel hängen könnte. Fitz ließ sich dann schließlich auch mehrere Wochen Zeit, ehe er verkündete, dass er auch 2017 spielen wird - genau wie Quarterback Carson Palmer, der seinerseits ebenfalls mit dem Rücktritt kokettiert hatte.

Auf die Frage, ob er von den anhaltenden Nachfragen genervt gewesen sei, gab der 33-Jährige gegenüber Weinfuss jetzt auch offen zu: "Oh ja, ja, das hat mich gestört. Jeder will wissen, was in der Zukunft passiert, aber letztlich weiß das ja niemand. Ich weiß auch nicht, was in der Zukunft passieren wird."

Fitzgerald geht 2017 in seine 14. NFL-Saison - alle bei den Arizona Cardinals. Aktuell steht seine Regular-Season-Bilanz bei 1.125 Catches, 14.389 Receiving-Yards und 104 Touchdowns

