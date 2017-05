Marshall spielt "noch zwei Jahre"

Sonntag, 07.05.2017

"Ich habe das gerade letzte Woche entschieden: Noch zwei Jahre. Ich will meinen Super Bowl gewinnen, noch ein bisschen Spaß haben und dann die Welt mit Blick auf mentale Gesundheit verändern", vermeldete Marshall laut NFL.com bei der NBC4 Gesundheits- und Fitness-Messe in New York.

Bei Marshall selbst wurde bereits vor vielen Jahren eine eine Persönlichkeitsstörung diagnostiziert, weshalb seine Pläne für die Zeit nach der aktiven Karriere nicht wirklich überraschen. Marshalls Vertrag bei den Giants beläuft sich auf zwei Jahre und maximal zwölf Millionen Dollar. In einer mit mehreren Waffen bestückten Offense dürfte er als großes Ziel die Mitte des Feldes übernehmen, flankiert von Odell Beckham und Sterling Shepard.

