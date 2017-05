Rückschlag für Böhringer: Vikings holen Floyd

Donnerstag, 11.05.2017

In Minnesota, wo Floyd geboren und aufgewachsen ist, unterzeichnete der 27-Jährige zunächst einen Einjahresvertrag. Laut NFL-Insider Ian Rapoport könnte Floyd bis zu sechs Millionen Dollar einstreichen.

Der Receiver war im Laufe der vergangenen Saison von den Arizona Cardinals, die ihn im Draft 2012 an 13. Stelle gewählt hatten, entlassen worden. Floyd war betrunken am Steuer erwischt und verhaftet worden.

Nur wenig später hatten die New England Patriots über das Waiver Wire zugeschlagen und Floyd bis zum Saisonende unter Vertrag genommen. Am Ende krönten sich Floyd und die Patriots in Houston zum Super-Bowl-Champion.

Rückschlag für MoBo

Im Anschluss trat der 1,91m große Floyd seine 24-tätige Haftstrafe an. "Coach Zimmer und ich sind überzeugt, dass Michael aus seinen vergangenen Entscheidungen gelernt hat", erklärte GM Rick Spielman auf der Vikings-Webseite. "Er hat die volle Verantwortung dafür übernommen. Wir glauben, dass er jetzt ein wichtiger Faktor für unser Team sein kann."

Floyd zeigte sich "begeistert, nach Hause zu kommen. Ich kann das Geschehene nicht mehr rückgängig machen, aber ich habe daraus gelernt und will jetzt etwas dazu beitragen, mit diesem Team Erfolg zu haben."

Floyds Verpflichtung ist gleichbeutend mit einem erneuten Rückschlag für Moritz Böhringer. Der deutsche Receiver, der es nach dem Draft im vergangenen Jahr in die Practice Squad der Vikings geschafft hatte, dürfte seine Hoffnungen auf einen NFL-Einsatz damit weiter schwinden sehen.

Die Minnesota Vikings im Steckbrief