Josh Gordon vor Karriereende?

Donnerstag, 11.05.2017

Gordon wurde bereits 2014 für zehn Spiele und die komplette Saison 2015 wegen Einnahme von unerlaubten Substanzen gesperrt. Für die vergangene Saison hätte er ab dem vierten Spieltag wieder auflaufen dürfen. Die Cleveland Browns verzichteten aber auf einen Einsatz.

Erlebe die NFL Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der 26-Jährige kann später in diesem Jahr Einspruch gegen das Urteil einlegen. Gordon bleibt zunächst weiter Teil der Franchise, die Browns müssen ihm aber kein Gehalt zahlen. Cleveland könnte ihn als Trade-Chip jedoch in mögliche Offseason-Moves involvieren.

Gordon wurde 2012 von den Browns in der zweiten Runde gedraftet und führte die NFL 2013 in Receiving Yards an. In dieser Saison schaffte er es zudem in den ProBowl.

Josh Gordon im Steckbrief