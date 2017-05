Medien: Charles unterschreibt bei Broncos

Dienstag, 02.05.2017

Demnach hat der 30-Jährige bereits seinen Medizincheck in der Mile High City absolviert. Charles unterschreibt offenbar einen Einjahresvertrag, der ihm bis zu 3,75 Millionen Dollar einbringen kann.

In Denver tritt Charles in Konkurrenz zu CJ Anderson und Devontae Booker, die in der vergangenen Saison nur für ein inkonstantes Running Game sorgen konnten. Charles' Vertrag in Kansas City war nach der vergangenen Saison ausgelaufen.

Im Dress der Chiefs gelangen Charles fünf verschiedene Saisons mit mehr als 1000 Rushing Yards, zudem sechs Saisons mit mehr als 200 Receiving Yards. In den vergangenen beiden Jahren kam der Routinier aufgrund von Verletzungsproblemen nur auf acht Einsätze und 83 Carries.

Jamaal Charles im Steckbrief