Seahawks-Legende Cortez Kennedy ist tot

Mittwoch, 24.05.2017

Die örtliche Polizei in Orlando/Florida vermeldete am Dienstag den Tod des früheren Defensive Tackles der Seattle Seahawks. Demnach sei Kennedy allein gestorben. Die Polizei untersuche zwar den Fall, jedoch gab ein Sprecher gegenüber ESPN zu verstehen: "Es gibt nichts Verdächtiges zu berichten."

Kennedy, der von 1990 bis 2000 in der NFL aktiv war und von den Seahawks mit dem dritten Pick insgesamt im Draft gezogen wurde, erreichte acht Mal den Pro Bowl, war drei Mal im All-Pro First-Team und ist Teil des All-Decade Teams der 90er Jahre. Seine Nummer 96 wird von Seattle nicht mehr vergeben. 2012 wurde er in die Hall of Fame ausgenommen.

"Tez war Herz und Seele der Seahawks in den 90ern und machte sich bei Fans überall im pazifischen Nordwesten als ein Spieler beliebt, der selbstlos und unnachgiebig ins Spiel ging", gedachten die Seahawks Kennedy in einem Statement.