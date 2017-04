Romo: Rücktritt "zu 99 Prozent"

Mittwoch, 05.04.2017

Während einer Telefonkonferenz, in der Romo seinen neuen Job als TV-Experte für CBS verkündete, gab er sich auffallend zurückhaltend. So erklärte der 36-Jährige, dass er eine Rückkehr in die NFL zumindest nicht "sehe", und er sich "zu 99 Prozent sicher" sei, dass es kein Comeback geben wird.

Immerhin habe er allerdings auf der anderen Seite "schon genügend Dinge gesehen, wie etwa Nick Saban, der gesagt hat dass er nie nach Alabama geht, oder Brett Favre, der erklärt hat, dass er mit Foobtall abgeschlossen hat. Diese Dinge passieren."

Weiter sei er sich gar sicher, "dass ich einen Anruf bekommen werde. Es gibt in der NFL ohnehin nicht genügend Quarterbacks, die zwölf Spiele gewinnen können. In meinen Augen kann in der Realität viel passieren. Aktuell aber kann ich sagen, dass es für mich keine schwierige Entscheidung wäre."

