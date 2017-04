Medien: Lynch trifft sich mit Raiders

Mittwoch, 05.04.2017

Da Lynch vor seinem Rücktritt noch bei den Seahawks unter Vertrag stand und diese weiterhin die Rechte an Beast Mode halten, dürfte ein solches Treffen nur stattfinden, sofern Seattle seine Zustimmung gibt. Das Team um General Manager Paul Schneider hofft, womöglich durch einen Trade doch noch Gegenwert für seinen Ex-Spieler zu erhalten.

Erlebe die NFL Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Die Raiders sind noch auf der Suche nach einem Running Back, nachdem sich Vorjahres-Starter Latavius Murray in der Free Agency den Minnesota Vikings angeschlossen hat. Aktuell stehen nur Jalen Richard und DeAndre Washington als Optionen zur Verfügung.

Lynch wurde in Oakland geboren und besuchte dort die High School. Während seiner College-Zeit war er zudem für die California Golden Bears aktiv. Eine besondere Verbindung zu den Raiders, die zumindest in der kommenden Saison noch in Oakland auflaufen werden, besteht demnach.

Alle sieben Draft-Runden im Überblick