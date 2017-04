Offiziell: Bears entlassen Porter

Montag, 10.04.2017

Die Chicago Bears bestätigten am Montag die Entlassung von Cornerback Tracy Porter. Damit reagierten die Bears auf die Verpflichtungen von Prince Amukamara, Johnathan Bank, Marcus Cooper und B.W. Webb.

Da sich zudem sieben weitere Cornerbacks im Kader befinden, sehen sich die Bears auf dieser Position gut genug aufgestellt.

Porter wechselte 2015 zu den Bears und kam in zwei Jahren auf 30 Spiele, 28 davon von Beginn an. In diesem Zeitraum gelangen ihm 86 Tackles, drei Interceptions, 35 Pass-Breakups und zwei Forced Fumbles.

Erlebe die NFL Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der 30-Jährige wurde 2008 von den New Orleans Saints in der zweiten Runde gedraftet und ging nach drei Jahren bei den Saints je ein Jahr zu den Denver Broncos (2012), Oakland Raiders (2013) und Washington Redskins (2014), bevor er sich den Bears anschloss.

Bis heute ist Porter der einzige Spieler, dem vier Pass-Breakups in einer Partie gegen Aaron Rodgers und die Green Bay Packers gelang (2015).

Allerdings zeigte sich Porter am Ende der Regular Season 2016 auch nicht von seiner besten Seite. Da er verschlafen hatte, verpasste er die Abfahrt des Teambuses zum Spiel gegen die Minnesota Vikings.

Alle sieben Draft-Runden im Überblick