Eagles bestätigen Interesse an Charles

Donnerstag, 02.03.2017

Am Rande der Combine bestätigte Eagles-Coach Doug Pederson, der zuvor als Offensive Coordinator in Kansas City gearbeitet hatte, offen: "Ich habe ihn drei Jahre lang in Kansas City erlebt. Ich glaube, er ist ein herausragender Running Back, und wir werden das jetzt evaluieren. Wir werden ihn bewerten, so wie wir es bei jedem Free Agent machen, und dann schauen, wie er in unsere Offense passen kann."

Charles ist statistisch einer der besten Running Backs seiner Generation, nach neun Jahren in der NFL hat er noch immer einen Schnitt von 5,5 Yards pro Run (43 Rushing- und 20 Receiving-Touchdowns). Allerdings machten Verletzungen dem 30-Jährigen zuletzt vermehrt einen Strich durch die Rechnung, in den vergangenen beiden Jahren kam er zusammengerechnet auf lediglich acht Einsätze.

In der Folge entließen die Chiefs Charles am Dienstag. Die Eagles auf der anderen Seite benötigen dringend Running-Back-Hilfe: Der ebenfalls verletzungsanfällige Ryan Mathews gilt als Kandidat für eine Entlassung, daneben hat Philly noch Wendell Smallwood - und Darren Sproles. Der 33-Jährige hat in den Planungen allerdings einen festen Platz. "Darren bleibt, ja", bestätigte Pederson weiter.

