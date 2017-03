Carroll über Lacy: "Ich will ihn groß"

Mittwoch, 15.03.2017

Lacy hatte Free-Agency-Termine mit den Seahawks, den Vikings und den Packers - und nachdem der Wechsel nach Seattle klar war, kursierten alarmierende Gerüchte: Informationen des Milwaukee Journal Sentinel zufolge soll Lacy, der in der Vorsaison etwa 106 Kilogramm auf die Waage gebracht hatte, bei einem der Termine rund 121 Kilo gewogen haben.

Erlebe die NFL Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Bestätigt sind diese Berichte nicht, laut ESPN stellte Carroll am Dienstag in jedem Fall klar, dass das Team "konzentriert daran arbeiten werde", damit Lacy in Form bleibt. Laut der Hawks-Homepage fügte er allerdings auch hinzu: "Ich will ihn groß. Er ist ein klassischer Big-Back. Ich freue mich, dass wir ihn in unser Running-Back-Corps bringen konnten."

Der NFL-Spielplan im Überblick