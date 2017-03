Patriots schnappen sich Burkhead

Mittwoch, 15.03.2017

Das Team vermeldete die Verpflichtung am Dienstagabend, die Vertragsdetails stehen noch aus. Burkhead war zwar in Cincinnati die Nummer drei hinter Jeremy Hill und Giovani Bernard, ließ sein Potential dabei aber immer wieder aufblitzen - insbesondere in Week 17, als er gegen Baltimore bei 27 Runs 119 Yards und zwei Touchdowns verzeichnete. Darüber hinaus war er in der Vorsaison einer der besten Special Teamer der Bengals.

Dennoch ist es eine überraschende Verpflichtung, da der 26-Jährige von seinen grundsätzlichen Fähigkeiten als Pass-Catcher, ob aus dem Backfield oder aus einer Receiver-Position heraus, den Pats-Backs Dion Lewis und James White durchaus ähnlich ist. Damit ist weiter davon auszugehen, dass die Pats entweder Free Agent LeGarrette Blount zurückholen, oder anderweitig einen Power-Back verpflichten.

