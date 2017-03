Brady will "noch sechs, sieben Jahre spielen"

Dienstag, 28.03.2017

"Vor zwei oder drei Tagen hat er mir gerade erst versichert, dass er noch sechs, sieben Jahre lang spielen will", erklärte Kraft am Rande des Eigentümer-Treffens in Arizona am Montag und fügte hinzu: "Angesichts seines aktuellen Leistungsniveaus gibt es niemanden, der glücklicher sein könnte, als ich und unsere Fan-Base. Wenn man darüber nachdenkt, gibt es einen Spieler, der als 40-Jähriger noch eine gute Saison hatte: Brett Favre bei den Vikings."

Brady, der im August 40 Jahre alt wird, spielte mit 3.554 Yards, 28 Touchdowns und nur zwei Picks in zwölf Spielen im Vorjahr eine spektakuläre Saison, die in einem weiteren Super-Bowl-Titel endete. Kraft fügte hinzu: "In meinen Augen ist Tommys konstante Exzellenz einfach unglaublich. Es ist ein eigener Lebensstil. Ich weiß noch: Nach unserem ersten Super-Bowl-Titel war ich drei Tage später im alten Foxboro Stadium, und er hatte dort die Musik aufgedreht und trainierte."

Darüber hinaus habe sich Brady "als Mensch und in der Art und Weise, wie er mit anderen umgeht, nicht geändert. Er hat nur seine Ernährung umgestellt. Ich weiß nicht, ob Avocado-Eis der richtige Weg für mich wäre. Aber wenn ich so aussehen und Leistung abliefern könnte wie er, würde ich es wahrscheinlich tun."

