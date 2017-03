Miami Dolphins verlängern mit Alonso

Mittwoch, 22.03.2017

Wie NFL-Network-Insider Mike Garafolo vermeldete, beläuft sich die Vertragsverlängerung auf drei Jahre und bis zu 25 Millionen Dollar (18,5 Millionen garantiert). Damit ist er bis einschließlich 2020 an die Dolphins gebunden, Alonsos bisheriger Vertrag endet nach der kommenden Saison. Der Linebacker kassiert darunter 2017 noch 3,9 Millionen Dollar.

Für Alonso bedeutet das erstmals in seiner NFL-Karriere langfristige Planung: Nach starker Rookie-Saison in Buffalo sowie einer einjährigen Pause aufgrund eines Kreuzbandrisses wurde er 2015 im Zuge des LeSean-McCoy-Trades an die Philadelphia Eagles abgegeben. Ein Jahr später gaben die Eagles ihn an die Dolphins weiter.

In Miami spielte er - körperlich wieder in deutlich besserer Verfassung als 2015 - mit 115 Tackles, zwei Picks und einem Forced Fumbles eine ermutigende Saison, wenngleich es nach wie vor Hochs und Tiefs gab. Die Verlängerung soll in Miami eine hohe Priorität genossen haben.

