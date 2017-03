Cardinals holen Ex-Erstrunden-Pick Jones

Mittwoch, 15.03.2017

Jones, 2013 im Draft an Nummer 17 Overall gezogen, verzeichnete in vier Jahren und 50 Spielen für die Steelers lediglich sechs Sacks. In der Vorsaison verlor der 27-Jährige dann seinen Startplatz an Routinier James Harrison, der in Pittsburgh anschließend einen neuen Vertrag erhielt. Über Jones' Deal in Arizona sind noch keine Details bekannt.

Der stets aufgrund seiner Athletik gepriesene Jones wurde seinem vermeintlichen Potential nie gerecht, in Arizona kann er sich jetzt in der Pass-Rush-Rotation hinter Chandler Jones und Markus Golden empfehlen. Die Cardinals reagieren damit auf ihren jüngsten Defensiv-Abgang, Outside Linebacker Alex Okafor hatte sich zum Wochenbeginn mit den New Orleans Saints geeinigt.

Damit setzte sich der Defense-Aderlass in der Wüste fort: Mit Calais Campbell (nach Jacksonville), Tony Jefferson (nach Baltimore), D.J. Swearinger (nach Washington) und Marcus Cooper (nach Chicago) hatten die Cards hier zuvor bereits vier Starter verloren. Ein fünfter könnte in Person von Free-Agent-Linebacker Kevin Minter bald folgen.

